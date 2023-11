Bagnaia verrast Martin met ronderecord voor MotoGP-pole in Maleisië

Nadat Jorge Martin en Alex Marquez de snelste tijden reden op de vrijdag van de MotoGP in Maleisië, opende Yamaha sterk op de zaterdag in Sepang. Fabio Quartararo en Franco Morbidelli meldden zich op de eerste twee posities in de tweede vrije training. Laatstgenoemde moest zich vervolgens ook aan de start van Q1 melden, al bevond de Italiaan zich in goed gezelschap. Ook grote namen als Aleix Espargaro - die maar liefst drie keer crashte in de tweede vrijdagtraining - Marc Marquez en WK Superbikes-kampioen Alvaro Bautista wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor Q2.

Espargaro verrassend vroeg klaar, Di Giannantonio snel in Q1

Espargaro meldde zich om 04.25 uur Nederlandse tijd als eerste op de baan om aan het eerste deel van de kwalificatie te beginnen. De Aprilia-rijder was enkele minuten later ook de eerste die een rondetijd op de klokken zette met 1.58.482. Een sterke rondetijd, maar die bleek na afloop van de eerste runs al niet voldoende voor een plekje in Q2. Enea Bastianini was met 1.58.169 de eerste die onder de tijd van Espargaro dook en die tijd zou ook voldoende blijken om de ranglijst even aan te voeren. Ook Morbidelli dook vervolgens zeven honderdsten van een seconde onder de tijd van de Spanjaard, die wel nipt sneller was dan broertje Pol Espargaro. Die maakte na het voltooien van zijn eerste ronde wel een kleine crash mee.

Na een kort bezoek aan de pits keerde Espargaro ook als eerste terug op het asfalt voor de tweede en beslissende run. Hij verbeterde zich en nam met 1.58.069 de koppositie weer over. Dat was echter van korte duur, want Fabio di Giannantonio dook daar met een ruime minuut te gaan ruim onderdoor met 1.57.823. De Gresini-rijder zag vervolgens dat niemand zijn tijd nog kon verbeteren in de laatste snelle ronde, doordat Marc Marquez crashte in bocht 7. De zesvoudig MotoGP-kampioen bleef daardoor steken op de tiende plek, waardoor hij de races vanaf P20 moet aanvangen. Di Giannantonio mocht met de snelste tijd wel door naar Q2, waar hij vergezeld wordt door Bastianini. Espargaro moet het doen met de dertiende startpositie, voor Augusto Fernandez, Franco Morbidelli, Joan Mir en de jongste Espargaro. Alvaro Bautista viel in de slotfase stil in de laatste sector en bleef daardoor steken op de twaalfde tijd.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Maleisië

Bagnaia verrast gevallen Martin en pakt pole

Met Quartararo meldde de snelste rijder van VT2 zich als eerste op het asfalt om aan het beslissende tweede deel van de kwalificatie te beginnen. Zodoende zette de Fransman van Yamaha als eerste een rondetijd neer, maar in zijn kielzog dook Alex Marquez daar meteen onderdoor met 1.57.924. Vervolgens noteerden Martin en vervolgens Luca Marini de snelste tijd, waardoor laatstgenoemde de ranglijst na de eerste ronde aanvoerde met 1.57.787. Vervolgenss zette vrijwel het hele veld aan voor een tweede snelle ronde en dat deed Martin het beste. De Pramac-rijder heroverde de leiding met 1.57.549, waarmee hij de snelste tijd in handen had na afloop van de eerste run.

Het veld keerde in de laatste vijf minuten terug uit de pits voor de tweede run, die niet naar wens verliep voor Di Giannantonio. De Gresini-rijder ging onderuit in de laatste bocht en kon daardoor geen poging doen om zijn tijd te verbeteren. Dat gold vervolgens ook voor Marini, die in bocht 9 onderuit schoof en diverse rijders van een verbetering hield, en Martin, die bij de laatste poging crashte in de vierde bocht. Daarmee schoot de Pramac-rijder zichzelf in de voet, want na het vallen van de vlag pakte Francesco Bagnaia met 1.57.491 de pole-position in Maleisië. Hij deelt de eerste rij met Martin en Bastianini, die binnen een tiende van de WK-leider eindigen. Marquez, Marini en Marco Bezzecchi pakten een plek op de tweede startrij, met Brad Binder, Quartararo en Maverick Viñales op de posities zeven tot en met negen. Jack Miller, Di Giannantonio en Johann Zarco vormen intussen de vierde startrij.

De MotoGP-rijders maken zich nu op voor de sprintrace in Sepang, die om 8.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De Grand Prix van Maleisië begint zondag om dezelfde tijd.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Maleisië