Bagnaia maakt inschattingsfout: "Natuurlijk baal ik daarvan"

Francesco Bagnaia eindigde in de eerste vrije training op de elfde positie. Geen man overboord, zou je zeggen. Maar halverwege de middag begon het flink te regenen in Sepang, waar dit weekend de strijd om de wereldtitel beslist kan worden in het voordeel van de Italiaan. Hoewel het circuit aan het eind van de sessie weer grotendeels droog was, werden de tijden uit de eerste sessie niet verbeterd. Bagnaia staat zo na twee trainingen niet in de top-tien. Een plek bij de eerste tien geeft na drie trainingen recht op directe plaatsing voor Q2. Maar aangezien er zaterdag meer regen verwacht wordt, is het helemaal niet zo zeker dat Bagnaia nog kans krijgt om een aanval te doen op de top-tien.

“De beslissing om geen nieuwe band te steken aan het eind van de eerste training kwam van mij”, neemt Bagnaia zijn verantwoordelijkheid. “Ik had niet verwacht dat er regen zou komen. Maar het was aan de andere kant ook belangrijk dat we ronden gereden hebben op de mediums.” In gesprek met de Italiaanse schrijvende pers vervolgt Bagnaia: “Natuurlijk baal ik ervan dat ik niet in de top-tien sta. Zeker omdat het mijn fout was, ik heb deze fout gemaakt. Toen ik de regen zag, raakte ik toch wel bezorgd. Als het zaterdag regent, wordt het niet eenvoudig om door te gaan naar Q2. Er zijn veel goede coureurs die nog een plek moeten bemachtigen.”

Over zijn snelheid op de gebruikte banden, met name de mediums, is Bagnaia wel tevreden. “Ik ben blij. In de ochtend was ik een van de weinigen die zich op de gebruikte band nog wist te verbeteren. In de middag regende het, toen voelde ik me wat minder. Maar uiteindelijk eindigde ik wel goed.”

Zijn teamgenoot Jack Miller stak in de slotfase van de eerste training ook geen nieuwe band en eindigde op de veertiende plek. Miller kampt nog met de naweeën van de crash die hij vorige week door Alex Marquez maakte in zijn eigen bocht op Phillip Island.

Brad Binder was uiteindelijk de snelste man op vrijdag, Cal Crutchlow noteerde de snelste tijd in de opdrogende baan in VT2.