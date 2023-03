Bagnaia houdt slag om de arm na indrukwekkende MotoGP-test

De MotoGP-wereldkampioen van Ducati was de snelste tijdens de laatste twee testdagen voor de start van het nieuwe seizoen, over minder dan twee weken in Portugal. Vooral op zondag maakte Bagnaia indruk toen hij een 1.37.968 produceerde. Daarmee zat hij acht tienden onder zijn oude ronderecord, vorig jaar gereden tijdens de kwalificatie voor de Portugese GP. De concurrenten hebben op de laatste dag van de test ook wel een stap gezet, met name Yamaha-rijder Fabio Quartararo stond er een stuk beter voor nadat hij eerder in de problemen verkeerde met zijn machine. Buiten kijf staat dat Ducati van alle fabrikanten de beste indruk maakt en dat Bagnaia aan het seizoen begint met een machine die nog eens een stuk beter is dan wat het team vorig jaar op de baan had staan.

“Om eerlijk te zijn wil ik geen titelfavoriet zijn of aanwijzen”, zegt een terughoudende Bagnaia, die wel erkent dat hij en zijn team het goed op orde hebben. “Je kunt op basis van de test geen favoriet aanwijzen, je weet niet wat de anderen gedaan hebben. Marc [Marquez] heeft bijvoorbeeld nog geen kwalificatiesimulatie gedaan. Het is moeilijk te weten. Natuurlijk begint het raceweekend na deze test en zijn wij klaar om voor de overwinning te vechten. Dat is duidelijk. Maar er zijn meer rijders die competitief genoeg zijn om voor de bovenste plekken te vechten.”

Waar zit de twijfel bij Bagnaia?

Het raceweekend in Portugal heeft nog wel wat vraagtekens in petto voor de MotoGP-rijders en ook voor de zelfverzekerde Bagnaia. Dat heeft alles te maken met de druk in de voorband, dat vanaf dit jaar actief gehandhaafd gaat worden door de stewards. In het recente verleden reden verschillende coureurs onder de geadviseerde limiet van Michelin en haalden daar sportief voordeel uit. Met de invoering van voorgeschreven sensoren moet dat nu verleden tijd zijn. De meeste rijders reden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al met de nieuwe minimale bandendruk. Het is moeilijk om daar nu al conclusies aan te verbinden, zegt Bagnaia.

“Het belangrijkste is wat we altijd al zeggen en dat is dat dit nog maar de test was”, gaat Bagnaia verder. “Het raceweekend is toch echt anders. Daar willen we op wachten. Natuurlijk hebben we een goed niveau na al het werk dat we gedaan hebben. Daar ben ik heel blij mee, blij met de snelheid voor de sprintrace, blij met de banden en de kwalificatiesnelheid. Maar we moeten zien hoe het gaat als we het eenmaal allemaal op een rij hebben. We hebben de hele test gewerkt alsof de regel met de bandendruk direct van kracht zou zijn. Het is een beetje anders, het is riskant. Als je iemand voor je hebt, wordt het nog gevaarlijker. Maar als het zo is, zijn wij in ieder geval voorbereid. Als het niet zo is, dan is dat voor iedereen beter. We kunnen in ieder geval zeggen dat wij er 100 procent klaar voor zijn.”