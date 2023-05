Francesco Bagnaia viel voor de tweede achtereenvolgende keer uit tijdens de Grand Prix van Frankrijk. In 2022 streed de Ducati-coureur met Enea Bastianini om de zege, maar schoof in de slotfase van de race onderuit. Afgelopen zondag liep het niet veel beter, nadat de Italiaan en Maverick Vinales tegen elkaar botsten en het grind ingingen. Na de race stond Bagnaia de pers te woord en werd hem gevraagd wat een oplossing zou zijn om het aantal crashes in de openingsronden als gevolg van te agressief gedrag te stoppen.

"Ik zie al twee jaar dat we in de eerste ronden zoveel mogelijk willen winnen", zei de MotoGP-kampioen. "Een rijder die achteraan rijdt, en niet de potentie heeft om vooraan te rijden, probeert zes coureurs tegelijk in te halen. Zo werkt het niet. We gaan allemaal tot het uiterste en als ik op de limiet rem, moet ik uitkijken dat iemand anders niet een fout maakt. Dat is nog meer het geval in de beginfase. De meeste crashes gebeuren in het begin, omdat er zoveel onrust is. Met wat we nu hebben, kunnen alle motoren winnen. Er moet over nagedacht worden, want het is niet veilig. Van de eerste tot de laatste motor: iedereen kan winnen. Het verschil is niet langer zes of zeven tienden, zoals het vroeger was tussen de motoren van de fabrieksteams en die van de satellietteams. The Fantastic Four (Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner en Jorge Lorenzo, red.) kwamen naar voren omdat zij de besten waren, maar ook omdat ze op fabrieksmotoren reden. De anderen reden daar altijd achter. Ze hadden niet het potentieel om vooraan te rijden, ook niet op technisch vlak."

Bagnaia heldert uitspraken op

De uitspraken van Bagnaia zorgden voor veel kritiek. Motorsport.com sprak donderdag met de WK-leider tijdens een training in Mugello. Hij wilde zijn uitspraken ophelderen. "De gepubliceerde uitspraken staan niet in de juiste context. Het is een interpretatie die sommige mensen hebben gedaan. Ik werd gevraagd naar de veiligheid en de reden achter het toenemen van incidenten. Ik wilde simpelweg een vergelijking maken door te stellen dat dit eerder niet gebeurde. Jaren geleden waren er veel minder crashes, omdat er een groot verschil zat tussen de mannen voor- en achteraan. Het veld is nu veel compacter. Hoe kan ik, die via het satellietteam van Pramac de MotoGP inkwam, nou dit soort dingen zeggen?", zegt Bagnaia.

"Het feit dat er vaker crashes zijn, komt omdat de hele MotoGP veel gelijkwaardiger is geworden. We komen steeds dichter bij elkaar en remmen op de limiet. Zelfs als je achteraan start en weet dat je niet het tempo hebt om vooraan te rijden, probeer je bij de start zoveel mogelijk plekken te winnen en alles uit de nieuwe banden te halen. Dat is waarom er zoveel crashes zijn in de beginfase van een race", vervolgt de Ducatist, die aardig last had van hoe hij behandeld werd na de race in Le Mans. "Ik ben drie dagen lang onbereikbaar geweest, zonder telefoon. Toen ik weer online kwam, zag ik hoeveel controverse er was ontstaan door Hervé Poncharal (IRTA-voorzitter, red.) en hoe het was uitvergroot door de officiële website van de MotoGP. De bal werd steeds groter, terwijl ik helemaal geen controverse wilde veroorzaken. Integendeel, want ik weet dat veiligheid een belangrijk onderwerp is."

"Helaas komen we in een dynamiek terecht waarin sommige mensen liever de controverse opzoeken in plaats van praten over wie er wint of over de mooie gevechten die op de baan plaatsvinden", gaat Bagnaia verder, die ook zegt er genoeg van te hebben altijd maar dingen te moeten verduidelijken die volgens hem vanzelfsprekend zijn. "De laatste tijd wordt er veel gesproken over zaken waar ik geen kennis over heb. Ik ben een coureur, verliefd op deze sport en mijn enige doel is races winnen en samenwerken met mijn team. Vanaf nu praat ik alleen nog maar over de sport. Die ken ik het beste. De rest laat ik aan anderen over. Ik ben het zat om elk woord te moeten verantwoorden dat uit zijn verband wordt gerukt en als reden wordt gebruik om controverse mee te creëren."

