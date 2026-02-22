Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Francesco Bagnaia heeft aangegeven dat zijn MotoGP-toekomst na 2026 vaststaat. Daarmee lijkt er snel duidelijkheid te komen over waar de Italiaan van Ducati volgend jaar rijdt. Er wordt al maanden gespeculeerd over een overstap naar Aprilia Racing of Yamaha Factory Racing.

De positie van Bagnaia kwam onder druk te staan nadat bekend werd dat het Ducati Lenovo Team vanaf 2027 zou inzetten op een nieuwe line-up met Pedro Acosta naast Marc Márquez. Dat scenario zou betekenen dat er voor tweevoudig wereldkampioen Bagnaia geen plek meer is bij het fabrieksteam van Ducati. Tijdens de test in Sepang maakte Bagnaia bovendien duidelijk dat hij geen interesse heeft in een satellietrol, zoals bij VR46. Daarmee lijkt een vertrek bij Ducati aan het einde van het komende seizoen steeds aannemelijker.

Naar welk team de 29-jarige coureur uit Turijn vertrekt, wil hij nog niet zeggen. Aanvankelijk leek Yamaha de beste papieren te hebben. In de nasleep van de test in Maleisië werd gemeld dat Bagnaia dicht bij een akkoord stond met de Japanse fabrikant, mede door het verwachte vertrek van Fabio Quartararo richting Honda. De moeizame ontwikkeling van Yamaha’s nieuwe V4-project tijdens de wintertests heeft die plannen echter mogelijk doorkruist.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Aprilia lijkt daardoor op poleposition te liggen om de kampioen van 2022 en 2023 binnen te hengelen. De fabrikant uit Noale zou bovendien over extra financiële ruimte beschikken na het vermoedelijke vertrek van Jorge Martín. Een overstap van Bagnaia naar Aprilia zou leiden tot een volledig Italiaanse line-up met Marco Bezzecchi, die zich daar vorig seizoen herpakte met meerdere sterke resultaten en een derde plaats in het kampioenschap.

In Buriram hield Bagnaia zich inhoudelijk op de vlakte. "Ik ben volledig gefocust op de test en de eerste race. Binnen een paar dagen volgt de aankondiging van alle teams. Wacht die van mij maar af", hield Bagnaia de pers nog even af. Op de directe vraag of hij zijn beslissing al heeft genomen, antwoordde hij bevestigend: "Ja, ik heb besloten." Een officiële bevestiging lijkt daarmee slechts een kwestie van tijd.

