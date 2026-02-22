Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Formule 1
Formule 1
Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"
MotoGP Officiële test Buriram

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Francesco Bagnaia zegt dat hij al heeft besloten waar hij in 2027 zal rijden. Aprilia lijkt de favoriet, terwijl Yamaha in de strijd om zijn handtekening terrein verliest.

Mike Mulder Oriol Puigdemont
Bewerkt:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia heeft aangegeven dat zijn MotoGP-toekomst na 2026 vaststaat. Daarmee lijkt er snel duidelijkheid te komen over waar de Italiaan van Ducati volgend jaar rijdt. Er wordt al maanden gespeculeerd over een overstap naar Aprilia Racing of Yamaha Factory Racing.

Lees ook:

De positie van Bagnaia kwam onder druk te staan nadat bekend werd dat het Ducati Lenovo Team vanaf 2027 zou inzetten op een nieuwe line-up met Pedro Acosta naast Marc Márquez. Dat scenario zou betekenen dat er voor tweevoudig wereldkampioen Bagnaia geen plek meer is bij het fabrieksteam van Ducati. Tijdens de test in Sepang maakte Bagnaia bovendien duidelijk dat hij geen interesse heeft in een satellietrol, zoals bij VR46. Daarmee lijkt een vertrek bij Ducati aan het einde van het komende seizoen steeds aannemelijker.

Naar welk team de 29-jarige coureur uit Turijn vertrekt, wil hij nog niet zeggen. Aanvankelijk leek Yamaha de beste papieren te hebben. In de nasleep van de test in Maleisië werd gemeld dat Bagnaia dicht bij een akkoord stond met de Japanse fabrikant, mede door het verwachte vertrek van Fabio Quartararo richting Honda. De moeizame ontwikkeling van Yamaha’s nieuwe V4-project tijdens de wintertests heeft die plannen echter mogelijk doorkruist.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Aprilia lijkt daardoor op poleposition te liggen om de kampioen van 2022 en 2023 binnen te hengelen. De fabrikant uit Noale zou bovendien over extra financiële ruimte beschikken na het vermoedelijke vertrek van Jorge Martín. Een overstap van Bagnaia naar Aprilia zou leiden tot een volledig Italiaanse line-up met Marco Bezzecchi, die zich daar vorig seizoen herpakte met meerdere sterke resultaten en een derde plaats in het kampioenschap.

In Buriram hield Bagnaia zich inhoudelijk op de vlakte. "Ik ben volledig gefocust op de test en de eerste race. Binnen een paar dagen volgt de aankondiging van alle teams. Wacht die van mij maar af", hield Bagnaia de pers nog even af. Op de directe vraag of hij zijn beslissing al heeft genomen, antwoordde hij bevestigend: "Ja, ik heb besloten." Een officiële bevestiging lijkt daarmee slechts een kwestie van tijd.

Bekijk de mooiste foto's van de MotoGP-test in Buriram

Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP
45

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd
Vorig artikel Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Formule 1
Formule 1
Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"
Meer van
Francesco Bagnaia

Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

MotoGP
MotoGP
Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"

MotoGP
MotoGP
Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"

Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit
Meer van
Aprilia Racing

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín vroeg Marc Márquez om advies voor recentste operaties

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"