Bagnaia verklaart grote fout in MotoGP-sprintrace: "Heb het verkloot"

Nadat hij de Grand Prix van Qatar op zijn naam schreef, leek Francesco Bagnaia ook de MotoGP-sprintrace in Portugal te winnen. De Ducati-rijder reed comfortabel aan de leiding toen hij vier ronden voor het einde echter een remfout maakte in de eerste bocht. Hij bleef overeind, maar viel door het uitstapje terug naar de vierde positie. Op die plek zou de regerend tweevoudig wereldkampioen uiteindelijk ook over de finish komen, tot zijn eigen grote teleurstelling. "Ik heb het verkloot", trapte Bagnaia dan ook af na afloop van de korte race op Autódromo Internacional do Algarve.

Met een goede start, een vroege aanval op de leiding en het slaan van een gat van een seconde verliep alles 'perfect' volgens Bagnaia. "Maar ik hield geen rekening met het feit dat ik brandstof verbruikte. Deze eerste bocht is een beetje vreemd, want de achterkant komt iets omhoog doordat de baan naar beneden loopt", verklaarde hij zijn fout in de negende ronde. "Na vier, vijf ronden voelde ik dat de achterkant steeds iets hoger kwam, terwijl ik op dezelfde manier remde. Door wijd te gaan probeerde ik dus een crash te voorkomen, maar ik verloor alles. Vanaf dat moment probeerde ik de race uit te rijden en zoveel mogelijk punten te scoren."

Hoewel de teleurstelling vanzelfsprekend overheerste bij Bagnaia, kon hij toch enkele lichtpuntjes uit de race halen. Zo legde hij uit dat hij zich in lange tijd niet zo op zijn gemak had gevoeld tijdens een sprintrace. "Een fout als deze helpt niet echt, maar we moeten de positieve dingen meenemen en zien dat we opnieuw mee konden vechten in de sprintrace", zei Bagnaia, die ook opmerkte dat de achterkant van de Ducati GP24 nerveuzer is dan zijn voorganger onder het remmen. "Bovendien deden we mee met een zachte achterband die mij niet echt beviel."

Vibraties hinderen Martín in jacht op Viñales

Ondanks zijn fout behield Bagnaia de leiding in de WK-stand, al slonk zijn marge op nieuwe nummer twee Jorge Martín tot twee punten. De Pramac Ducati-rijder eindigde als derde in de sprintrace in Portimão en was daarmee de beste rijder op de nieuwste motorfiets van de fabrikant uit Bologna. Toch was het gevoel bij de Madrileen niet helemaal zoals hij had gewild, want hij kampte opnieuw met vibraties aan de achterkant. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, want het hele weekend had ik moeite met de achterkant", vertelde Martín na afloop.

"Ik wist zeker dat ik voor de zege zou strijden. Ik heb het geprobeerd, maar ik kon geen actie maken op Maverick [Viñales, de winnaar]. Ik had veel moeite en ik had opnieuw veel vibraties. Dat had ik vrijdag niet en zaterdagochtend ook niet, maar in de sprintrace had ik er veel last van", vervolgde Martín, die hoopte dat het zondag beter gaat met de medium achterband. "We pushten de achterband nu te veel en daardoor kregen we problemen. Iedere ronde werd het slechter, waardoor ik niets kon proberen bij Maverick. Dat heeft invloed gehad op mijn positie. Was ik er wel langs gekomen, dan denk ik dat ik weg had kunnen rijden. Het is wat het is. Op de medium heb ik meer vertrouwen, dus ik zal morgen proberen om een stabielere motor te hebben."