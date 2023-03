Afgelopen weekend werd in Portugal de eerste MotoGP-sprintrace ooit verreden. Op zaterdag werd de twaalf ronden tellende wedstrijd afgewerkt, alvorens een dag later het dubbele aantal op het menu stond. De toevoeging van de sprintrace zorgt voor een ander opzet van het weekend. De twee vrije trainingen worden vrijdag afgewerkt, met de kwalificatie op zaterdagochtend en in de middag de Sprint.

Francesco Bagnaia won zowel de sprintrace als de Grand Prix in Portimao en vond dat het nieuwe schema fysiek niet veel extra van hem vroeg. Mentaal was wel een ander verhaal. De Ducati-coureur laat weten dat hij zaterdag uitgeput was. De MotoGP-kampioen denkt dat de Grand Prix op sommige banen ingekort moet worden, doordat een aantal banen fysiek zwaar zijn.

"Het nieuwe schema is wel andere koek. Het was natuurlijk de eerste keer, dus iedereen was min of meer wat gespannen", zegt Bagnaia. "Ik ben in ieder geval niet moe. Zaterdag was ik dat mentaal wel. Het was een erg lange dag. Als je op de eerste startrij staat heb je veel mediaverplichtingen voordat je kan gaan eten of je kan voorbereiden op de sprintrace. Het is anders en we moeten ons nu allemaal aanpassen. Het is op sommige circuits wel zaak om te vragen of de Grand Prix kan worden ingekort. Het circuit [in Portugal] is niet veeleisend, maar banen als Mugello en Austin wel. Misschien moeten we voor die weekends veranderingen doorvoeren."

Sprintraces vinden vanaf 2023 elk weekend plaats. Dit betekent dat het totaal aantal races op 42 stuks uitkomt en er 777 punten te verdienen zijn dit jaar. De nieuwe race is wisselend ontvangen. Fabio Quartararo, de kampioen van 2021, is niet blij met de nieuwe toevoeging omdat er veel agressiever wordt geracet. Een aantal andere rijders vond het qua agressie niet veel verschillen met de race op zondag. Er is wel zorg over het nieuwe format op de vrijdag. De tweede training start om 15.00 uur lokale tijd en duurt een uur. Op sommige circuits zou dit problemen op kunnen leveren met de kou.