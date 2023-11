De hartslag van kampioenschapsleider Francesco Bagnaia ging in ronde twintig flink omhoog. De Italiaan reed bijna achterop zijn landgenoot Fabio di Giannantonio in bocht één, maar door goed opletten besloot de Ducati-fabrieksrijder rechtdoor te rijden en daarmee een ongeluk te voorkomen. Di Giannantonio kon daardoor Bagnaia afschudden voor de winst, want een paar ronde na het incidentje moest laatstgenoemde coureur even bijkomen. "Het was heel erg en in de twee rondes daarna was ik helemaal in angst", onthult de 26-jarige coureur. "Ik zei toen tegen mezelf: 'Ik moet de finish halen zonder risico's te nemen'. Dus dan is P2 goed."

Ondanks dat Bagnaia tweede werd, liep de coureur uit Turijn flink uit in de WK-stand. Concurrent Jorge Martin kwam slechts als tiende over de streep, waardoor in Valencia Bagnaia een voorsprong van 21 punten moet verdedigen. Toch had de Ducati-coureur zelf gehoopt dat hij de zege in Qatar kon binnenhalen, want dan was het gat nog groter geweest. "Winnen had veel voor mij betekend. Niet alleen voor het kampioenschap, maar ook na deze periode", vertelt de openhartige Italiaan. "Winnen was heel belangrijk geweest. Maar we hebben in ieder geval een goede pace laten zien en dat was fantastisch."

Toch kan de regerend MotoGP-kampioenschap het niet laten om te benadrukken dat P1 hier haalbaar was. "Ik ben blij, maar niet 100 procent blij. Ik deed wat ik van mezelf had verwacht na gisteren [in de sprintrace]. Ik had deze pace toen verwacht, maar dat kon toen niet", vertelt de 26-jarige rijder, die refereert aan de ietwat teleurstellende vijfde plaats in de sprint in het Emiraat. "Van start tot finish [in de GP] ging ik pushen, ik probeerde de ideale pace te halen."

Bagnaia steekt over het incident zijn hand in eigen boezem, want in 2021 overkwam hem hetzelfde. "Ik ben niet blij, want in 2021 had ik dit met Johann Zarco ook gehad. Ik leer normaal van mijn fouten", vertelt de Italiaanse coureur. "Ik had de aantrekking van de slipstream niet verwacht, maar ik kan niet anders dan blij zijn. DiGia was het hele weekend fantastisch en zijn pace was sneller dan die van mij."