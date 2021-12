In het MotoGP-seizoen 2021 beleefde Francesco Bagnaia zijn definitieve doorbraak. De Ducati-rijder scoorde vier overwinningen en eindigde het seizoen als vicekampioen, op 26 punten van Fabio Quartararo. De Italiaan kwam in de Grand Prix van Aragon voor de eerste maal als winnaar over de meet. In Spanje vocht hij een fel duel uit met zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez. In de Tank Slappers-podcast van Autosport.com erkende Bagnaia dat dat het hoogtepunt van zijn seizoen was: “Die zege in Aragon was ongelofelijk. De eerste overwinning, na een geweldig duel met Marc. Ik heb enorm genoten van dat weekend. Vanaf dat moment ben ik ook meer gaan genieten. In de laatste fase van het seizoen genoot ik van elke sessie en van elk weekend. Daar moet ik nog meer aan werken: altijd gefocust en ontspannen zijn. Dat was het geheimpje van Vale: altijd plezier hebben als je rijdt. In Aragon ontstond er iets in mijn hoofd, het veranderde iets. Dat moet ik nog verder verbeteren zodat het altijd zo is.”

"Rossi zal er zeker voor ons zijn"

Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi hing aan het einde van het seizoen 2021 zijn helm aan de wilgen. De legendarische Italiaan zal komend seizoen echter nog veelvuldig in de paddock te zien zijn door zijn betrokkenheid bij het VR46-team en zijn VR46 Academy. Daar hoort ook Bagnaia bij.

De verwachting is dat Bagnaia in 2022 vanaf het eerste moment mee zal doen om de wereldtitel. De Italiaan gaat ervan uit regelmatig de hulp van zijn grote voorbeeld te kunnen inroepen, ook al wil Rossi zich vooral richten op een loopbaan in de GT’s. “Ik denk dat hij in een dergelijke situatie dicht in mijn buurt zal zijn, of dicht bij de rijder die de hulp van Vale nodig heeft. Hij is onze mentor en zal ons zeker helpen. Het wordt niet eenvoudig want hij heeft ook zijn nieuwe bezigheden in de autosport, maar hij zal er zeker altijd zijn voor ons.”