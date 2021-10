Met een ijzersterke tweede seizoenshelft is Francesco Bagnaia opgeklommen naar de tweede plaats in de WK-stand. Hij scoorde afgelopen zondag zijn derde podium op rij nadat hij de eerdere races in Aragon en Misano op zijn naam had geschreven. In het kampioenschap lijkt die opmars echter te laat te komen om nog aanspraak te maken op de wereldtitel. Met een tweede plaats op COTA heeft Fabio Quartararo zijn voorsprong uitgebouwd tot 52 punten. Met nog drie races te gaan in het restant van dit seizoen is er nog wel wat mogelijk voor Bagnaia, maar dan heeft hij wel een flinke stagnatie van Quartararo nodig.

Gevraagd of Bagnaia de confrontatie met de Fransman op gaat zoeken om nog wat te forceren in de titelstrijd, zei hij: “Ik probeer het gat natuurlijk te dichten, maar dat is bijna onmogelijk. Ik doe natuurlijk mijn best… Ik ben ontspannen, waarschijnlijk meer dan Fabio. Hij moet natuurlijk wel aan het kampioenschap blijven denken. Ik hoef alleen maar te zorgen dat ik competitief ben. Ik zeg niet dat Fabio niet ontspannen is, maar ik heb toch wel wat minder druk.”

Vorige maand werd de titelstrijd in MotoE beslist door een controversieel voorval met Dominique Aegerter en Jordi Torres. Die laatste kwam door de schuld van de Zwitser ten val. Aegerter kreeg uiteindelijk een dusdanige straf dat Torres alsnog kampioen werd. “Ik zal inhalen als dat mogelijk is”, voegde Bagnaia toe. “Maar ik zal niet zo’n actie als Aegerter uithalen. Je moet inhalen als het kan en niet wanneer het te riskant is. We staan ook niet op zeven of acht punten van elkaar, het verschil is meer dan vijftig. Ik geloof niet dat ik zoiets hoef te doen.”

Bagnaia ziet in Quartararo een waardige kampioen als hij de titel over de streep weet te trekken. “Ik geef niet op, maar Fabio heeft het dit seizoen gewoon heel goed gedaan. Hij was de beste aan het begin van het seizoen en heeft de meest constante prestaties geleverd. Hij is een geweldige coureur en op basis daarvan krijgt hij de kans om te winnen. We weten ook waar wij het hebben laten liggen. In de laatste drie, vier races hebben we uitstekend gepresteerd en daar leren we nog steeds van. We zijn nu competitief, maar Fabio blijft de favoriet omdat hij het geweldig doet.”

Voor Quartararo zelf was het podium in Austin ook een belangrijke mijlpaal. Hij zegt zich er niet meer druk over te maken of en wanneer hij de titel kan winnen.