Bagnaia wil geen hulp van Ducati in titelstrijd: "Nooit om gevraagd"

Hoewel Enea Bastianini en Marc Márquez rekenkundig gezien ook nog kans maken, lijkt de titelstrijd in de MotoGP vooral tussen Jorge Martín en Francesco Bagnaia te gaan. Na de sprintrace in Thailand heeft Martín een voorsprong van 22 punten op zijn voornaamste concurrent. Doordat ze allebei op een Ducati rijden - evenals Bastianini en Márquez - is er tot dusver geen sprake geweest van teamorders om Bagnaia aan de titel te helpen. Bastianini heeft al uitgesloten dat hij dat doet zolang hij zelf nog kans maakt op het kampioenschap, maar zelf geeft Bagnaia aan dat hij er ook niet op rekent.

"Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar ik heb nooit hulp gehad van iemand binnen Ducati", vertelt de regerend wereldkampioen na afloop van de sprintrace in Buriram, waarin hij als derde over de finish is gekomen. Het is niet uitgesloten dat Bagnaia later dit jaar nog wat hulp krijgt, maar dat gebeurt dan niet omdat hij dat heel graag wil. "Daar heb ik nooit om gevraagd en ik heb het ook niet gekregen. Ik hou altijd van nette races en goede gevechten. Ik probeer altijd zo netjes mogelijk en niet agressief te zijn. Bij het inhalen raak ik niemand en dat doe ik altijd op die manier. Ik wil ook geen hulp van anderen, ik zal het in ieder geval nooit vragen."

Verbeteringen nodig op zondag

Bagnaia greep zaterdag de pole-position in Thailand, maar in de korte race kon hij die uitgangspositie niet omzetten in een zege. Niet alleen moest hij teamgenoot Bastianini voor zich dulden, ook werd hij in een rechtstreeks duel om de tweede plek verslagen door Martín. "Gelukkig hebben we maar twee punten verloren", concludeerde hij dan ook. Bagnaia beseft ook dat Martín de titel kan winnen door in alle resterende races tweede te worden, al verwacht hij niet dat dit ook echt gebeurt. "Hij kan ook winnen, een keer vijfde worden of crashen. Daar hangt veel van af, maar wij moeten ons meer richten op onze eigen resultaten en perfecter zijn dan vandaag. Ik verwachtte competitiever te zijn, maar in de race had ik veel moeite."

Op zondag moet het dus beter bij Bagnaia als hij de spanning in de titelstrijd wil houden. Daarin ziet de Italiaan ook een belangrijke rol weggelegd voor de monteurs van Ducati, die als taak hebben om voor een beter gevoel op de GP24 te zorgen. "Ik wil gewoon het hetzelfde gevoel hebben als ik vanochtend had in de eerste en derde sector, zodat ik een betere pace kan rijden", aldus Bagnaia. "Bij bochten 1, 3 en 8 had ik veel moeite met het remmen en insturen, dus we moeten proberen om dat gevoel voor morgen te verbeteren."