Bagnaia hoeft geen excuses van Ducati na drama in Qatar

De regerend wereldkampioen bij de constructeurs beleefde een hele matige openingsrace van het seizoen. Aan de vooravond van het seizoen maakte het team kenbaar over te stappen naar een andere specificatie motorblok. Dat was noodzakelijk na een voorbereiding waarin de overbrenging van het vermogen te agressief bleek voor de beide fabrieksrijders. Terwijl de beide Pramac-rijders en VR46-coureur Luca Marini met het nieuwste blok van Ducati rijden, hebben de rijders van het fabrieksteam een hybride tussen de versie die in 2021 en 2022 gebruikt werd.

In Qatar viel Jack Miller vroegtijdig uit door een probleem met de GPS. Bagnaia ging in de race van de negende plaats van start en crashte toen hij in duel was met Jorge Martin. Na de race laakte Bagnaia de voorbereiding op de race. Hij moest te veel zaken testen en kon zich niet focussen op de race. Het management van het team bood later zijn excuses aan.

In een reactie daarop zegt Bagnaia: “Ik denk niet dat Ducati excuses hoeft aan te bieden. We zijn een team en werken samen. We hebben erover gesproken in de pitbox en het is duidelijk. Ik hoef dus geen excuses. In elk geval denk ik dat het dit weekend een ander verhaal kan worden. Ik heb de tijd genomen om op adem te komen, het was geen eenvoudige week. We hebben hard gewerkt, maar ik heb ook een fijne training gedraaid in Mugello en zaterdag op de VR46-ranch. Ik heb de tijd genomen om te reflecteren op het weekend en te ontspannen met mijn vriendin, de hond en mijn vrienden.”

Bagnaia klaagde in Qatar ook over de ontwikkeling van de motor, maar kwam daarop terug. “Ik wil even duidelijk maken dat ik inderdaad zei dat ik te veel aan het testen was, en het bericht dat naar buiten kwam was dat ik dat niet weer wilde doen”, aldus Bagnaia. “Zo is het niet. Natuurlijk moet je dat doen in een fabrieksteam. Ik zei dat uit frustratie en kreeg veel vragen over al die zaken. Ook na de race voelde ik me niet helemaal ontspannen en heb ik de zaken niet helemaal goed kunnen verwoorden. Dit weekend kan het weer anders zijn. Het is mijn taak om de omstandigheden te begrijpen, de banden en de elektronica. De afstelling is goed, ik ga ten opzichte van vorig jaar niet veel veranderen. Het is mijn job op deze manier door te gaan.”