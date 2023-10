Vlak voor het einde van de MotoGP-race op Phillip Island ging Jorge Martin nog riant aan kop, terwijl Francesco Bagnaia op de vierde plek reed. Bij dat resultaat zou Martin zijn achterstand op Bagnaia in de WK-stand hebben verkleind tot zes punten. In de slotfase van de Australische Grand Prix draaide de situatie echter helemaal om: Martin viel op zijn zachte achterband terug tot P5, terwijl Bagnaia op de medium achter winnaar Johann Zarco tweede werd. Daardoor breidde de Italiaanse WK-leider zijn marge ten opzichte van zijn Spaanse belager uit tot 27 punten.

“Tijdens de race zag ik dat andere coureurs te veel aan het pushen waren”, reageert Bagnaia. “Mijn band gaf me al vroeg waarschuwingssignalen. Ik wist dat de race erg lang zou zijn. Ik bleef bij Zarco en toen hij Martin passeerde, greep ik mijn kans om er ook aan voorbij te gaan. Ik ben heel blij. Het was een moeilijk weekend, maar we hebben hard gewerkt met de medium band en hebben een goed resultaat behaald.”

Daarmee werd het geduld van Bagnaia beloond. “We staan er altijd, zowel in goede als in slechte tijden. Dat is iets dat we altijd in ons achterhoofd moeten houden: er staan als het moet”, vervolgt de Ducati-rijder. “Het was vandaag niet eenvoudig. Toen ik zag dat ze vooraan wegreden, wist ik niet wanneer ik de banden moest sparen en wanneer niet. Ik heb bijna de hele race afgewacht. Ik wist hoe de medium band zou slijten omdat ik er het hele weekend mee heb gereden. Uiteindelijk gaf de keuze voor de medium band ons gelijk voor die ene ronde.”

Derhalve is het een mooie week voor Bagnaia. Hij verloor vorige week in de sprintrace in Indonesië de koppositie in het WK, maar heroverde deze een dag later alweer na een val van Martin en heeft nu zelfs een comfortabele marge van 27 punten. Het MotoGP-weekend op Phillip Island eindigt zondag met de sprintrace, als die tenminste doorgaat met het slechte weer op komst. “De voorspelling is regen en wind, dus we zullen zien of we kunnen racen”, aldus Bagnaia, die in de sprintrace wel voor de zachte band zal kiezen. “Als we kunnen starten in de sprintrace, dan is de soft duidelijk de juiste keuze.”