Bagnaia: Franse GP voorproefje van titelstrijd MotoGP in 2024

De top-drie van de Grand Prix van Frankrijk werd na 27 ronden slechts gescheiden door zes tienden van een seconde. Jorge Martín trok op het Bugatti Circuit in Le Mans aan het eind na een prachtige strijd met Francesco Bagnaia, die achter Marc Márquez genoegen moest nemen met de derde plaats. Ook in Jerez was het drietal tot de crash van Martín al vooraan te vinden en gezamenlijk vormen ze nu ook de top-drie van het kampioenschap. Bagnaia vermoedt dat dit tot het einde van het seizoen zo kan blijven, omdat het trio in zijn ogen vooral qua consistentie boven de concurrentie uitsteekt.

"Wij drieën zijn momenteel denk ik de compleetste rijders in het kampioenschap. Andere rijders zijn snel genoeg om goed te presteren en races te winnen. Maar wat betreft snelheid en consistentie, en dat geldt zeker voor Jorge, zijn wij de compleetste rijders", stelt Bagnaia tijdens de persconferentie na de Franse GP. "En zonder de crash van Jorge [in Jerez] was dat hetzelfde geweest, dan hadden dezelfde jongens om de zege gevochten. Ik denk dus dat dit voor het kampioenschap min of meer hetzelfde zal zijn."

Derde plek bitterzoet, maar ook positief

Na een vroege uitvalbeurt in de sprintrace reed Bagnaia zondag lange tijd op kop in Le Mans. Pas zeven ronden voor het einde wist Martín een succesvolle aanval in te zetten, waarna Márquez in de laatste ronde voorbijkwam in het gevecht om de tweede plaats. Gezien het verloop van de race zou Bagnaia een ietwat bittere nasmaak overgehouden kunnen hebben aan zijn derde plaats, maar de Italiaan van Ducati zag dat door de gebeurtenissen op zaterdag toch anders.

"Het is bitterzoet, maar het is positief als ik naar het weekend als geheel kijk. We begonnen goed op vrijdag en we waren altijd competitief. We hadden zaterdag alleen een probleem dat niet bepaald hielp", verwees Bagnaia naar zijn dramatische start en vroege opgave in de sprintrace. "In de race ging de start beter en kon ik vechten, maar ik miste in de laatste ronden iets. Zij waren sneller, ze hadden duidelijk iets meer. De derde plek is altijd een goed resultaat voor het kampioenschap, maar voor de volgende races willen we ons verbeteren."

Bagnaia miste naar eigen zeggen vooral in de derde sector iets ten opzichte van Martín en Bagnaia, maar desondanks wilde hij in de laatste ronde voor een verrassingsaanval gaan voor de zege. "Ik dacht aan bocht 13. Ik wist dat ik in dat gedeelte van de baan sneller was dan Jorge, dus mijn strategie was om hem daar aan te vallen", aldus de regerend tweevoudig wereldkampioen, die zijn plannetje enkele bochten echter kon weggooien. "Marc viel mij echter aan in bocht 9 en hij plaatste een heel goede inhaalactie. Het was onmogelijk om terug te slaan, want in de voorlaatste bocht was hij ook heel sterk."