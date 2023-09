Bagnaia: "Morbidelli verdient fabrieksmotor van Ducati in 2024"

Eerder dit MotoGP-seizoen werd bekend dat Franco Morbidelli in 2024 niet met Yamaha doorgaat. De Italiaan had en heeft moeite met de M1 van het Japanse merk. In eerste instantie werd hij aan een switch naar het team van VR46 gelinkt, om daar op één jaar oude Ducati plaats te nemen. Marco Bezzecchi, die in verband werd gebracht met een overstap naar Pramac, besloot echter om teameigenaar Valentino Rossi volgend jaar trouw te blijven. Dit opende de deur voor Morbidelli bij Pramac. Afgelopen week kwam dan de bevestiging. De Moto2-kampioen van 2017 stapt volgend seizoen op een 2024-Ducati. Alle vier coureurs van de VR46 Academy stappen dan op een Ducati.

"Ik heb geen idee of dit invloed heeft op mij of de manier waarop we trainen", zegt Francesco Bagnaia over de overstap van Morbidelli naar Pramac. "Ik ben vooral blij dat Franky op een Ducati stapt. Die mogelijkheid verdient hij. Het staat vast dat zijn Yamaha-periode niet heel geweldig was. Hij kwam in 2021 terug van een blessure en ging van een heel oude motor naar een nieuwe motor. Dat was niet een enorme verandering, maar de crew chief was wel iemand anders. Het was geen ideale situatie, maar iedereen kent het potentieel van Franco. Ik vind het geweldig dat hij op dezelfde machine springt. We kunnen het daarom over dezelfde zaken gaan hebben. We hebben het nu wel over onze motoren, maar die zijn niet te vergelijken. Ik ben blij en vind dat hij het verdient."

Morbidelli geeft toe dat het dit jaar soms frustrerend was om naar de Ducati-verhalen van zijn mede-VR46-maten te luisteren. "Ik vond het soms lastig hun feedback te horen en te begrijpen dat die heel anders was dan die van mij", aldus de toekomstig Pramac-coureur. "Het was dit jaar allemaal best frustrerend. Volgend jaar is het gelijk en kunnen we over hetzelfde praten."

Drievoudig MotoGP-racewinnaar Morbidelli neemt machine van Johann Zarco over, die op zijn beurt voor twee jaar naar LCR Honda verkast. Alex Rins verlaat LCR Honda eind dit jaar en gaat in 2024 verder bij Yamaha als vervanger van Morbidelli.