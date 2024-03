Bagnaia: Aldeguer is een van snelste rijders van nieuwe generatie

Ducati kondigde deze week aan dat Moto2-talent Fermín Aldeguer vanaf 2025 in de MotoGP racet. De 18-jarige Spanjaard tekende een contract voor twee jaar met een optie voor nog eens twee seizoenen. Hij geldt als een van de grootste talenten in de Moto2, nadat hij in 2023 vijf races won op weg naar de derde plek in de titelstrijd. Vier van die vijf zeges behaalde hij in de laatste vier races van het seizoen. Daarmee maakte Aldeguer ook indruk op regerend MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia, die ook denkt dat de jongeling mooie dingen kan laten zien als hij zijn debuutseizoen in de MotoGP verstandig aanvliegt.

"Ik denk dat Fermín een van de snelste rijders van de nieuwe generatie is. In het laatste deel van vorig seizoen heeft hij geweldige dingen laten zien", vertelde Bagnaia in de aanloop naar de GP van Portugal. "Er was een moment dat hij heel veel indruk op mij maakte en dat was de kwalificatie in Phillip Island. Hij reed daar een rondetijd die twee, drie jaar geleden helemaal niet slecht zou zijn in de MotoGP. Hij had dan op de tweede, derde rij gestaan. Dat was ongelofelijk. Als hijzelf en zijn entourage rustig kunnen blijven en alles stap voor stap blijven doen, dan kan hij zonder enige druk goed werk leveren. Hij heeft dus potentie om heel sterk te zijn."

Het is nog wachten op de bevestiging voor welk team Aldeguer in 2025 uitkomt, maar het heeft er alle schijn van dat dit Pramac wordt. Mauro Grassilli, de nieuwe sportief directeur van Ducati, heeft dat in Portimão zo goed als bevestigd. "Dat moet Pramac worden. We hebben een optie met ze voor de toekomst. Als ze deze opties uitvoeren, hebben ze Fermín voor de komende twee jaar", vertelt hij aan MotoGP.com over het aantrekken van Aldeguer. De Spanjaard neemt hoogstwaarschijnlijk het plekje over van Jorge Martín, die nu aan zijn vierde jaar bij het Italiaanse team bezig is. Teammanager Gino Borsoi vertelde al aan Motorsport.com dat dit waarschijnlijk ook het laatste jaar van de samenwerking is.

Martín sprak zich in Portugal ook kort uit over het nieuws rond Aldeguer. "Ik wil Fermín feliciteren. Hij is een goede vriend van me, dus ik ben heel blij voor hem. Ik denk dat hij zich in een vergelijkbare situatie bevindt als ik. Ik kwam met Pramac in de MotoGP op een fabrieksmotor. Het is dus vergelijkbaar. Ik vind dat hij het verdiend heeft en dat hebben we aan het einde van vorig seizoen gezien", zei hij, om vervolgens weinig prijs te geven over zijn eigen toekomst. "Ik denk dat dit niet het moment is om over mijn toekomst te praten. Ik heb mezelf al laten zien en ik heb genoeg tijd om me dit jaar te laten zien aan een fabrieksteam. Ik gok dat mijn manager eraan werkt."