Bagnaia verslaat Bastianini en Martín voor hattrick in MotoGP Mugello

Het slotstuk van de actie op Autodromo Internazionale del Mugello was vanzelfsprekend de MotoGP Grand Prix van Italië. De rijders meldden zich op de startopstelling voor een race van 23 ronden, waarvoor Jorge Martín op zaterdag de pole-position veiligstelde. Maverick Viñales - de enige rijder met een medium achterband - en Marc Márquez voegden zich bij hem op de eerste startrij, terwijl sprintwinnaar Francesco Bagnaia door een gridstraf niet als tweede, maar als nummer vijf aan zijn thuisrace moest beginnen. Hij stond daarmee tussen teamgenoot Enea Bastianini en Franco Morbidelli op een geheel Italiaanse tweede startrij.

Martín startte sterk vanaf de beste plek op de grid om als leider de eerste bocht in te duiken, maar al in de tweede bocht slaagde Bagnaia erin om de leiding over te nemen van de WK-leider. De thuisrijder zou zodoende meteen de regie in handen nemen, voor Martín, Bastianini, Márquez, Viñales en Pedro Acosta. Later in de openingsronde slaagde de GasGas Tech3-rijder erin om de vijfde positie over te nemen van de Aprilia-rijder, die het tempo in de eerste fase van de race niet helemaal kon volgen. In de derde ronde slaagde ook Morbidelli er namelijk in om Viñales te verschalken, waarmee hij de zesde positie heroverde.

Bagnaia controleert, strijd om laatste podiumplek

Vooraan controleerde Bagnaia de wedstrijd door meteen een gaatje van een ruime halve seconde te slaan richting Martín, die op zijn beurt Bastianini op een veilige afstand hield. De tweede Ducati-rijder stond wel onder druk van Márquez en in mindere mate van Acosta, wiens teamgenoot Augusto Fernández in de vijfde ronde door technische problemen de eerste uitvaller van de race werd. Twee ronden later werd Joan Mir de tweede uitvaller door in de eerste bocht onderuit te gaan, een voorbeeld dat in de tiende ronde in bocht 12 gevolgd werd door LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami.

Halverwege de race had Bagnaia nog altijd de koppositie in handen, maar Martín, Bastianini en Márquez hingen wel nog aan het elastiek bij de regerend wereldkampioen. Acosta moest inmiddels wel een gaatje laten vallen, terwijl Morbidelli weer bezoek kreeg van Viñales in de strijd om de zesde positie. Daar weer twee tellen achter wist Fabio di Giannantonio in de zestiende ronde Álex Márquez te verschalken in de strijd om de achtste positie. Marc Márquez bleef de druk intussen opvoeren bij Bastianini en in de achttiende ronde zette de Gresini-rijder met succes de aanval in op de fabrieksrijder van Ducati om zo de derde positie te heroveren.

Martín laat zich verrassen door Bastianini

In de 20ste ronde zette Di Giannantonio zijn opmars voor eigen publiek voort door Viñales aan de kant te zetten voor de zevende plaats. Helemaal vooraan zakte het tempo van Bagnaia op dat moment wat in, waardoor Martín het gat voor het eerst in de race kon verkleinen tot iets minder dan een halve seconde. Meteen daarna counterde de regerend wereldkampioen echter weer door zijn voorsprong weer met een halve tel uit te breiden. Teamgenoot Bastianini slaagde er in de voorlaatste ronde vervolgens in om de derde plek weer over te nemen van Márquez.

In de slotronde kwam Bagnaia niet meer in gevaar, waardoor hij voor het derde opeenvolgende jaar de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Bastianini ging in de laatste bocht nog voorbij aan Martín om de dubbelzege voor Ducati veilig te stellen, terwijl de WK-leider dus genoegen moest nemen met de derde plek. Márquez eindigde als vierde, op ruime afstand gevolgd door Acosta. Morbidelli bleef Di Giannantonio voor in de strijd om de zesde plek, met Viñales, Álex Márquez en Brad Binder op de posities acht, negen en tien. Aleix Espargaró eindigde als elfde, terwijl Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira en Álex Rins de laatste punten veiligstelden. Jack Miller, Pol Espargaró, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Luca Marini en Lorenzo Savadori bleven zodoende dus puntloos in Mugello.

Het MotoGP-seizoen 2024 ligt de komende drie weekenden stil, om daarna tussen 28 en 30 juni hervat te worden met de TT van Assen.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Italië