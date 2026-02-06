Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit

Het contract van Francesco Bagnaia bij Ducati Team loopt eind 2026 af. De vraag is in hoeverre zijn toekomst nog bij zijn huidige werkgever ligt. De verwachting is dat Marc Márquez op korte termijn een contractverlenging tekent bij de Italiaanse fabrikant, terwijl Pedro Acosta nadrukkelijk wordt genoemd als zijn nieuwe teamgenoot.

Als dat werkelijkheid wordt, heeft het fabrieksteam van Ducati geen plek meer voor de succesvolste MotoGP-rijder uit het bestaan van het merk. Er zijn dan nog wel mogelijkheden voor Bagnaia om in 2027 op een Ducati te blijven rijden, maar dan moet hij wel de overstap maken naar een van de satellietteams. Op voorhand lijkt VR46 dan de belangrijkste gegadigde, aangezien Bagnaia uit de VR46 Academy komt.

Zelf lijkt Bagnaia echter weinig te voelen voor een overstap naar een satellietteam, zo laat hij desgevraagd weten. "Ik vind dat ik als rijder vooraan hoor te rijden, dus mijn ambitie is altijd om vooraan mee te blijven doen", stelt de Italiaan. "Er zijn veel mogelijkheden en het goede werk dat ik in recente jaren heb gedaan, helpt op dit moment zeker. Zonder druk en haast ga ik een beslissing nemen waarvan ik denk dat het de juiste is."

De rijdersmarkt voor 2027 belooft een interessante te worden. Niet alleen lijkt Acosta de transfer van KTM naar Ducati te gaan maken, ook heeft deze website al kunnen onthullen dat Fabio Quartararo naar Honda HRC verkast en dat Jorge Martín hem moet gaan opvolgen bij Yamaha. Verder overweegt Álex Márquez naar verluidt een overstap naar het fabrieksteam van KTM.

Dit jaar zit Francesco Bagnaia nog op een Ducati, maar is dat in 2027 nog steeds het geval? Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Met deze veranderingen bij de fabrieksteams is het niet ondenkbaar dat Bagnaia hier ook een plekje weet te veroveren. Zo wordt hij al enige tijd genoemd als kandidaat voor een plek bij Yamaha. Wat in ieder geval wel duidelijk lijkt, is dat het povere seizoen van Bagnaia in 2025 hem de kop kost bij Ducati – en dat terwijl hij niet de kans heeft gekregen om te bewijzen dat het een eenmalig dal was. Toch blijft de 29-jarige rijder uit Turijn daar nuchter onder.

"Het is wat het is. We leven in een wereld waarin alles altijd heel snel gaat, dus je moet zelf ook snel zijn. Jorge Lorenzo zei het juiste, namelijk dat mensen zich vooral je laatste races herinneren. Dat is een normale gang van zaken en zo hoort het ook te zijn", aldus Bagnaia. "Het klopt zeker dat contracten in de afgelopen drie, vier jaar veel eerder zijn afgesloten. Maar het is zoals het is, en ik denk dat het zo ook goed is."