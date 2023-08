Bagnaia domineert in Oostenrijk voor vierde MotoGP-sprintzege van 2023

Onder zomerse omstandigheden - er was bij een temperatuur van 30 graden ruim baan voor de zon - brak voor de MotoGP-coureurs de sprintrace in Oostenrijk aan. Francesco Bagnaia verzekerde zich eerder op zaterdag van de pole-position, voor Maverick Viñales en Brad Binder. Marco Bezzecchi en Jorge Martin, de twee belangrijkste tegenstrevers van Bagnaia in het kampioenschap, moesten het doen met respectievelijk de zevende en twaalfde startpositie.

Terwijl Bagnaia iets na 15.00 uur goed van zijn plek kwam en de leiding pakte bij de start van de 14 ronden tellende sprintrace op de Red Bull Ring, voor Binder en Jack Miller. Martin en Bezzecchi raakten op hun beurt betrokken bij een crash in de eerste bocht, waar ook Miguel Oliveira, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Viñales en Enea Bastianini bij betrokken raakten. Voor Bezzecchi en Oliveira zat de sprintrace er daardoor al vroeg op, terwijl Zarco met schade door kon. Martin ondervond weinig hinder van het voorval en kwam uiteindelijk als zesde door na de eerste ronde, terwijl Bastianini en Quartararo ver terugvielen. Laatstgenoemde zou later in de race nog een long lap-penalty krijgen voor onverantwoordelijk rijgedrag en het veroorzaken van de crash van Lorenzo Savadori.

Aan het front slaagden Bagnaia en Binder er meteen in om een gaatje te slaan richting Miller, die na enkele ronden binnen enkele bochten posities verloor aan zowel Luca Marini als Martin, die zelf eerder al had afgerekend met Alex Marquez. Martin wilde zijn opmars vervolgens voortzetten door ook Marini aan de kant te zetten en dat lukte, al verdiende de manier waarop niet de schoonheidsprijs. In bocht 2a kwam het tot contact tussen de rijders van Pramac Ducati en VR46 Ducati, waarbij laatstgenoemde onderuit ging en uitvaller werd.

Vooraan stond er absoluut geen maat op Bagnaia. Halverwege de race nam de regerend wereldkampioen steeds meer afstand van naaste achtervolger Binder, om uiteindelijk een voorsprong van een kleine twee seconden op te bouwen. Die marge behield de Italiaan van Ducati uiteindelijk tot de finish om zo zijn vierde overwinning in een MotoGP-sprintrace op te eisen. Binder gaf een mooi vervolg aan zijn reeds sterke weekend in Oostenrijk door tweede te worden, terwijl Martin de derde plek opeiste. Wel wordt de rol van de Spanjaard in het incident in de openingsronde nog onderzocht door de stewards.

Marquez reed een relatief onzichtbare race, maar rekende nog wel af met Miller om zo de vierde positie op te eisen in de korte race. Miller moest in de slotfase nog behoorlijk in de verdediging, maar zou uiteindelijk standhouden op de vijfde stek. Pol Espargaro profiteerde optimaal van de chaotische openingsfase en werd keurig zesde, voor het aanstormende Aprilia-duo Aleix Espargaro en Viñales. De negende positie en het laatste puntje waren voor Franco Morbidelli, terwijl Marc Marquez genoegen moest nemen met de tiende positie en zo nipt buiten de punten viel. Fabio di Giannantonio, Joan Mir, Bastianini, Raul Fernandez, Quartararo, Iker Lecuona en Augusto Fernandez bleven eveneens puntloos, terwijl Zarco, Marini, Savadori, Takaaki Nakagami, Bezzecchi en Oliveira de finish niet haalden.

Daarmee blijft alleen het hoofdgerecht van de MotoGP in Oostenrijk over: de Grand Prix zelf. De coureurs beginnen zondag om 14.00 uur aan de race over 28 ronden.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Oostenrijk