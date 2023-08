Bij aanvang van de tiende ronde van het MotoGP-seizoen 2023 stond Francesco Bagnaia al ruim voor op nummer twee Jorge Martin en dat gat is in Oostenrijk alleen maar verder gegroeid. Zaterdag schreef de Ducati-coureur de sprintrace op de Red Bull Ring al op zijn naam nadat hij vanaf pole-position begon, op zondag deed hij dat tijdens de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Bagnaia reed de hele race aan de leiding en liep uiteindelijk ruim vijf seconden weg bij Brad Binder, die net als in de sprintrace beslag legde op de tweede plaats. Doordat Jorge Martin niet verder kwam dan de zevende plaats, heeft de Italiaan inmiddels een marge van 62 punten opgebouwd richting zijn naaste belager in de titelstrijd.

"Ik ben heel blij, want we hebben ongelofelijk werk afgeleverd. Mijn team en engineer hebben mij alles gegeven waar ik om vroeg, waardoor we sinds vrijdag enorm zijn verbeterd. Toen had ik al een goed gevoel, maar we misten nog iets", vertelde Bagnaia over zijn overwinning op de Red Bull Ring. "Gisteren hebben we het gevoel verder verbeterd en vandaag waren de omstandigheden tijdens de race niet eenvoudig, want het was heel warm. Ik wist al dat de achterband een beetje rommelig zijn. De bandendruk vooraan was dat bij de start ook, maar we weten nu iets beter hoe we dat kunnen verbeteren. Al met al ben ik heel blij. Het is wat betreft snelheid en consistentie een van mijn beste overwinningen van het seizoen, dus ik wil mijn team bedanken."

Het fundament voor de overwinning werd niet alleen gelegd met de goede kwalificatie, maar ook door het feit dat Bagnaia de leiding behield bij de start van de race. Voorheen namen de KTM's de regerend wereldkampioen nog weleens te grazen bij de start, maar in Oostenrijk gebeurde dat niet. Dat is volgens Bagnaia te danken aan een verandering die Ducati heeft doorgevoerd. "We hebben de eerste fase van de acceleratie absoluut iets verbeterd en daar wil ik de engineers van Ducati voor bedanken, want ik vond dat de potentie van onze starts hoger lag en KTM leverde op dit vlak geweldig werk. Iedere keer zaten we heel dichtbij, maar we misten iets in de eerste fase van de acceleratie. Dat gat hebben we nu gedicht, dus ik ben heel blij."