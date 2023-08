Bagnaia domineert MotoGP in Oostenrijk voor vijfde zege van 2023

De zaterdag op de Red Bull Ring was een mooie dag voor Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen schreef de sprintrace op zijn naam en deed daarmee goede zaken in het kampioenschap. Brad Binder en Jorge Martin completeerden het podium in de korte race, al kreeg laatstgenoemde wel een long lap-penalty voor de Grand Prix voor zijn aandeel in de startcrash. Eerder op de dag verzekerde Bagnaia zich van pole-position voor zowel de sprintrace als het hoofdgerecht op zondag. Maverick Viñales neemt naast hem plaats op de tweede stek, Brad Binder completeert de eerste startrij.

Onder een zonnetje en bij een temperatuur van 31 graden doofden iets na 14.00 uur de startlichten om de Grand Prix van Oostenrijk op gang te brengen. Bagnaia kwam uitstekend van zijn plek en greep meteen de leiding, voor Binder en Jack Miller. Luca Marini pakte aanvankelijk de vierde plek, al zag hij Alex Marquez in richting de vierde bocht al voorbijkomen. Daarachter volgde Marco Bezzecchi, voor Fabio Quartararo, Martin, de slecht gestarte Viñales en Aleix Espargaro. Quartararo kon het tempo in de openingsfase echter niet volgen: bij het ingaan van de tweede ronde kwamen Martin en Viñales al voorbij, waarna hij na een aanvaring met Espargaro terugviel tot buiten de top-tien.

Vooraan sloegen Bagnaia en Binder meteen een gaatje richting Miller, die het tempo niet helemaal kon volgen en daardoor steeds meer onder druk van de coureurs achter hem kwam te staan. Lang hield de Australiër van KTM niet stand: Marquez zette zijn Gresini Ducati in de vierde ronde in de negende bocht onderdoor, in de ronden daarna volgden Bezzecchi en Marini het voorbeeld van de Spanjaard, waardoor Miller terugviel naar P6. Marquez en zijn achtervolgers reden echter al op 1,7 seconde van de leiders en stonden dus voor een behoorlijke klus om zich nog in de strijd om de zege te melden. Dat gold ook voor Martin, die na het inlossen van zijn long lap-penalty terugkeerde op de dertiende plaats.

Terwijl Miguel Oliveira zijn RNF Aprilia na zes ronden met technisch malheur in de pits parkeerde, slaagde Marquez er niet in om het gat richting Bagnaia en Binder te dichten. Laatstgenoemde had intussen moeite om aan het achterwiel van de Ducati te blijven. De WK-leider liep gaandeweg steeds iets verder weg, wat hem na tien ronden een marge van zo'n zeven tienden van een seconde opleverde. Miller kwam intussen wederom onder druk te staan, nu door een heel treintje rijders. In de elfde ronde was Viñales de eerste die zich langs de KTM knokte, in de ronden daarna volgden Espargaro, Martin, Enea Bastianini en Quartararo dat voorbeeld. Joan Mir maakte dat al niet meer mee, nadat hij in de dertiende ronde uit de race crashte.

Bagnaia loopt steeds verder weg, Marquez verliest podiumplaats

Helemaal vooraan stond er geen maat op Bagnaia, die met nog tien ronden te gaan al een voorsprong van 2,3 seconden had opgebouwd richting Binder. De Zuid-Afrikaan van KTM breidde zijn eigen marge richting Marquez ook uit, terwijl de Gresini-rijder onder toenemende druk van Bezzecchi kwam te staan. In de zestiende ronde had de VR46-coureur in de eerste bocht al een inhaalpoging gedaan, waarbij hij wijd ging en de positie weer prijs moest geven. Bij aanvang van de twintigste ronde deed Bezzecchi een nieuwe poging, al draaide dat uit op een herhaling van zetten. Daardoor kon Marquez zijn derde plek behouden, terwijl Marini ook weer de aansluiting vond bij het gevecht om de laatste podiumplaats.

In de 22ste ronde zette Bezzecchi opnieuw de aanval in op Marquez en in de negende bocht ging hij er dan eindelijk voorbij. Marini wilde dat voorbeeld meteen volgen, maar moest even pas op de plaats maken. Vier ronden voor het einde zette de Italiaan zijn VR46 Ducati in bocht 6 aan de binnenkant bij Marquez, al counterde de coureur uit Cervera meteen weer. Een halve ronde later was hij echter kansloos toen Marini in de eerste bocht een nieuwe poging deed.

Dat gebeurde ruimschoots achter Bagnaia, die op de Red Bull Ring zijn vijfde overwinning van het huidige MotoGP-seizoen boekte. Ruim vijf seconden later bracht Binder het Oostenrijkse publiek in vervoering door zijn KTM als tweede over de finish te sturen, terwijl Bezzecchi het podium completeerde. Marini bezorgde VR46 Ducati twee coureurs in de top-vier, gevolgd door Marquez en Viñales op de zesde stek. Martin knokte zich nog terug naar de zevende plaats aan de finish, voor Quartararo en Espargaro. Bastianini completeerde de top-tien, voor Franco Morbidelli, Marc Marquez en Zarco. Augusto Fernandez en Miller pakten de laatste punten in Oostenrijk, mede doordat Pol Espargaro in de laatste ronde een long lap-penalty kreeg wegens track limits.

De MotoGP-coureurs kunnen volgend weekend plaatsnemen op de bank, want begin september moeten zij zich melden voor hun eerstvolgende raceweekend: de Grand Prix van Catalonië op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk