Bagnaia dicht bij nieuw tweejarig Ducati MotoGP-contract

Met een nieuwe deal blijft Francesco Bagnaia tot het eind van 2024 verbonden aan Ducati. Er wordt momenteel gewerkt aan de laatste details, maar de handtekening moet in principe voor de start van het nieuwe seizoen in Qatar gezet worden. “Op dit moment zijn we dicht bij een akkoord met Pecco”, verklaarde sportief directeur Paolo Ciabatti in gesprek met Motorsport.com. “We verwachten geen verrassingen en dan is het in kannen en kruiken, het is een vrij natuurlijk proces.”

Bij het nieuwe contract kan Bagnaia rekenen op een verhoging van zijn salaris. In 2021 kreeg hij in zijn eerste jaar in het fabrieksteam een bedrag van zo’n 800.000 euro. Met de bonussen voor de overwinningen en positie in het kampioenschap liep zijn salaris op naar zo’n anderhalf miljoen euro. De 25-jarige man uit Turijn presteerde buitengewoon in 2021. Hij won vier races en stond in totaal negen keer op het podium. Hij was daarmee de belangrijkste tegenstrever van wereldkampioen Fabio Quartararo. Bagnaia begint dit seizoen als een van de topfavorieten voor de MotoGP-wereldtitel. De Moto2-kampioen van 2018 moet Ducati haar eerste wereldtitel sinds 2007 bezorgen.

Meerdere kandidaten voor tweede zitje

Waar de contractverlenging van Bagnaia een logisch gevolg is van afgelopen seizoen, is de strijd om het tweede zitje hevig. Jack Miller heeft die plek nu. Hij won in 2021 twee races, maar lag er eerder al bijna uit bij Ducati. Daarnaast heeft het merk enkele veelbelovende jongelingen. Jorge Martin en Enea Bastianini komen ook in aanmerking voor promotie naar het fabrieksteam. Motorsport.com heeft vernomen dat het management van het team nog wat tijd neemt voordat daar een beslissing over genomen wordt. Duidelijk is in ieder geval dat Ducati niet buiten de eigen gelederen gaat winkelen om een rijder te halen. Het team heeft in 2022 een peloton van maar liefst acht coureurs op de grid. De groep is ook nog eens doorspekt van kwaliteit.

Maandagmiddag is de teampresentatie van het Ducati MotoGP-team.