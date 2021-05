Bagnaia: We hadden niet moeten racen na dood van Dupasquier

De Moto3-coureur kwam zaterdag zwaar ten val tijdens de kwalificatie en aan het begin van de zondagmiddag kwam het bericht dat de Zwitser in het ziekenhuis van Florence overleden was. Dorna Sports communiceerde het nieuws kort voor de start van de Moto2-race, de rijders in die klasse waren niet op de hoogte ten tijde van de wedstrijd. De MotoGP-race ging gewoon door, maar niet alle rijders voelden zich daar goed bij.

“Gisteren was het al moeilijk, maar vandaag was het onmogelijk”, zei Bagnaia na de race. “Ik begon goed en reed vooraan, maar of ik vandaag eerste of laatste was geworden, het maakte allemaal niets uit. Het was een van de slechtste dagen uit mijn leven, ik heb totaal geen plezier beleefd aan deze dag. Ik heb gevraagd om niet te racen, het voelde gewoon niet goed. Als dit een MotoGP-rijder overkomen was, dan hadden we niet gereden vandaag. Daar ben ik niet blij mee. Ik ben niet blij met de beslissing dat iemand ons heeft laten racen na deze beslissing. Het maakt niet uit dat ik gecrasht ben, ik denk alleen aan Dupasquier en zijn familie. We zijn vandaag een jongen van negentien jaar oud verloren, het is heel moeilijk te accepteren en ook moeilijk te accepteren dat we moesten racen.”

Danilo Petrucci was het eens met Bagnaia, hij had naar eigen zeggen “geen schoon geweten” nadat hij plaatsnam op de startopstelling. “Het was een hele moeilijke dag, maar niet op sportief vlak”, begon Petrucci zijn mediasessie na het behalen van een negende plaats. “Op menselijk vlak heb ik op dit moment niet helemaal een schoon geweten. We racen op hetzelfde circuit waar 24 uur geleden een jongen zoals ikzelf verongelukt is. Voor mij is dat niet de goede beslissing. We zitten nu in de positie om te zeggen dat we niet willen racen en het voelde niet goed. Een mens, een rijder is niet meer onder ons.”

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Hij vervolgde: “Gisteren (zaterdag) was al duidelijk dat de situatie heel slecht was, ook al wilde niemand de realiteit onder ogen zien. In dit geval denk ik altijd aan het scenario dat het een MotoGP-rijder gebeurt. Zouden we dan ook doorgaan? Is het een andere situatie omdat het een Moto3-rijder is? Is het dan belangrijker? Ik denk het niet. Gisteren zagen we de beelden en vertrok de helikopter [met de zwaargewonde Dupasquier aan boord] van het circuit, drie minuten later werden wij alweer de baan op gestuurd. Alsof er niets gebeurd was. Hadden we hetzelfde gedaan als het een MotoGP-rijder was? We zijn mensen. Zodra we de helm op hebben zie je de persoon niet meer, maar onder de helm en in het pak zit nog altijd in de eerste plaats een mens en dan een rijder.”

Bovendien begrijpt Petrucci niet dat er niet gesproken is over de mogelijkheid om de race te annuleren. “Het tweede is dat niemand het initiatief genomen heeft om de rijders bij elkaar te roepen om de situatie te bespreken. Een van ons is er niet meer bij, we hadden moeten praten en een besluit moeten nemen voor de familie, voor zijn vrienden. Niemand heeft het gevraagd. We hadden hier iets langer bij stil moeten staan. We hadden op zijn minst om tafel moeten gaan en dan hadden we van gedachten kunnen wisselen, dat was beter geweest. Ik kende hem niet persoonlijk, maar als je een vriend van hem bent stap je op zo’n dag als vandaag niet op de motor. Ik weet niet of je alleen maar kunt denken aan de MotoGP, de banden of wat dan ook. Ik voel me er ongemakkelijk bij.”

Rossi: "Niet racen verandert niets aan de situatie"

MotoGP-veteraan Valentino Rossi gaf toe dat een dergelijke situatie voor vraagtekens zorgt, maar verklaarde ook dat de situatie niet veranderd was als er niet gereden zou zijn. Hij verklaarde: “Het was heel moeilijk om te racen na wat er gisteren gebeurde met Jason, de vraag is dan waarom we racen. Het maakt allemaal niet meer uit. Aan de andere kant heeft het ook geen zin om niet te racen, daarmee veranderen we niet wat er gisteren met Jason gebeurde. Maar het is heel slecht, het voelde niet goed.”