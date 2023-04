Francesco Bagnaia leidde twee weken geleden de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar gleed plots onderuit. Het was de vierde keer sinds 2020 en de tweede keer in de afgelopen drie wedstrijden dat hij op deze manier vanaf de leiding uitviel. De schuld van zijn schuiver in Austin legde hij bij de motor neer. Volgens hem is deze zo stabiel, dat het lastig is om de voorkant te voelen. In Jerez, waar komend weekend het MotoGP-seizoen vervolgt wordt, bagatelliseerde Bagnaia zijn eerder gedane uitspraken. Hij zegt slimmer te moeten omgaan met dergelijke racesituaties. Hij verwierp echter de suggestie dat hij vatbaarder is voor crashen als hij op kop ligt en dus extra druk heeft.

"Hoeveel races heb ik gewonnen terwijl ik aan de leiding ging?", dient de Ducatist zijn criticasters van repliek. "Ik denk dat het correcte antwoord moeilijk te geven is. Normaliter ga ik aan de leiding, controleer ik het gat en win ik. Zo doe ik dat. Misschien is het nodig om een andere benadering te adopteren. Misschien was het beter om Alex [Rins] te laten passeren en het dan maar aan te kijken. De wijze waarop ik graag win, is echter dat ik vanaf de start leid. Ik won ook in de Moto2 altijd op die manier. Mijn concentratie of prestaties vielen nooit weg. Ik voelde ook nooit de druk om te veel te pushen. Ik hield gewoon rekening met een sterk tempo en probeerde die min of meer gelijk te houden. Nu is dat ook nog het geval. Het is niet dat ik crash omdat ik aan de leiding ga."

Op de vraag of hij na het analyseren van de crash in Austin wellicht voor een andere aanpak gaat, antwoordt hij: "Daar denk ik over na. Ik moet de situaties beter begrijpen. Ik heb uitvoerig met mensen van het team en mensen thuis gesproken. Het is onwijs lastig om vanuit jezelf ineens twee tienden langzamer te gaan, lastiger dan als dit door de motor komt. Nu ik de situatie beter begrijp, is dat een voordeel voor me. Het is beter om het op deze manier aan te vliegen, door er dus slimmer mee om te gaan."