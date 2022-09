Fabio Quartararo werd in de eerste ronde uitgeschakeld toen hij achter op de motor van Marc Marquez reed. De Fransman werd vervolgens van zijn machine geslingerd bij het uitkomen van de derde bocht. Francesco Bagnaia kon profiteren door een flinke portie punten te pakken, maar hij eindigde op 0,042s van Gresini-rijder Enea Bastianini na een intens duel in de laatste ronden. Met vijf races te gaan heeft Bagnaia zijn achterstand daarmee verkleind tot slechts tien WK-punten. Bagnaia was meteen op de hoogte dat Quartararo gecrasht was. Niet door zijn pitbord aan het eind van de eerste ronde, maar wel door een blik op het grote scherm. Voor Bagnaia was het daarna zaak om foutloos te blijven.

“Het veranderde mijn strategie niet”, zegt Bagnaia. “Mijn strategie was om een strak tempo te rijden, bij de start voelde ik al dat het gripniveau niet hetzelfde was als tijdens de vierde training. Ik was rustig, probeerde heel kalm op het gas te gaan en probeerde het tempo zo steeds een beetje verder op te voeren. Ik wist dat alleen Enea dit tempo kon rijden omdat Fabio weggevallen was. Ik wist ook zeker dat Enea bij me zou blijven tijdens de race. Maar dat veranderde niets voor mij. Toen ik uit bocht 7 kwam zag ik op het grote scherm dat Quartararo gevallen was. Ik wist het meteen. Het was vandaag heel belangrijk om geen fouten te maken, Fabio had pech maar heeft ons wel een hele grote kans gegeven om veel punten goed te maken. Het was belangrijk om te finishen in de laatste ronde. Toen ik zag dat Enea heel dicht achter me zat, wilde ik gewoon ontspannen en rustig blijven. Ik wilde risico vermijden als hij me zou inhalen en gewoon de finish bereiken. Pas als hij fouten zou maken, zou ik hem pakken. Maar dat deed hij niet, ik ben blij met dit resultaat. Ik heb m’n best gedaan en het gat met de anderen was groot.”

Ondanks dat Bagnaia nu echt tot de kandidaten voor de wereldtitel gerekend kan worden, heeft de Italiaan zich voorgenomen niet te veel naar het klassement te kijken. “Het is duidelijk dat we nu een kleine achterstand hebben. Ik heb vanaf de start van een MotoGP-seizoen nog nooit op 10 punten van de WK-leider gestaan. Het kampioenschap begint nu mee te spelen, maar niet te veel. Ik doe mijn werk en ik weet ook dat Japan niet makkelijk wordt. We hebben minder tijd om onze motor daar te testen, om beter te worden en we weten ook dat wij ten opzichte van andere motoren meer tijd nodig hebben om klaar te zijn. Maar ik weet wel vrij zeker dat we competitief zullen zijn.”