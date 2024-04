Bagnaia over contact met Márquez: “Moet ellebogen gebruiken bij Marc”

Francesco Bagnaia stelde zijn derde opeenvolgende Grand Prix-zege in Jerez in de slotfase veilig na een heerlijk duel met Marc Márquez. De Gresini-rijder deed twee keer een aanval in bocht negen, maar beide keren kon de Ducati-fabrieksrijder antwoorden. De eerste keer ging dat gepaard met contact in bocht tien, waarbij beide rijders gelukkig overeind konden blijven. “Het gevecht met Marc was zeker intens. Je weet zeker dat je je ellebogen moet gebruiken als je met Marc strijdt. Het was een geweldig duel”, verklaarde de winnaar na afloop van de race in de persconferentie.

Bagnaia was blij met de manier waarop Márquez omging met het contact. “We raakten elkaar en normaal heb je bij dit soort contact dat degene aan de binnenkant ineens de andere kant op gaat. Marc was slim dat hij ietwat omhoog kwam en ik was slim genoeg om mijn hellingshoek vast te houden. Had ik dat niet gedaan, dan was hetzelfde als in de sprintrace gebeurd”, vervolgde de 27-jarige Italiaan. “Alles ging echter perfect. Toen hij het voor de tweede keer probeerde, probeerde ik hem terug te pakken en te pushen om een gaatje te slaan voor de laatste ronden.”

Liever verlies pakken dan gezamenlijk crashen

Ook Márquez gaf tijdens de persconferentie zijn visie op het voorval, dat hem deed terugdenken aan zijn crash met Jorge Martín in de seizoensfinale van 2023. “In bocht tien kreeg ik een flashback naar Valencia, toen Martín iets vergelijkbaars probeerde waardoor ik ging vliegen”, vertelde de zesvoudig MotoGP-kampioen, die zijn eerste zondagse podium voor Gresini pakte. Hij kwam bewust omhoog om een herhaling te voorkomen. “Het klopt dat het niet jouw fout is, maar je eindigt met nul punten. Dan kom ik liever omhoog om de positie te verliezen, zodat ik het de volgende ronde weer kon proberen. Het was toen echter al te laat voor de temperatuur van mijn voorband.”

Márquez stelde ook dat er twee mogelijke uitkomsten waren als hij niet omhoog was gekomen na het contact met Bagnaia: “Of ik crash omdat ik de achterkant verlies, of hij crasht zoals zaterdag”, verwees hij na de val van Bagnaia tijdens de sprintrace na contact met Marco Bezzecchi. “Dus ik gaf de actie op, kwam omhoog en liet het gas even los. Ik verloor de positie, maar ik pak 20 punten. Soms kan de rijder die de impact ontvangt dus ook iets voorkomen. Deze keer was ik slim genoeg om de crash te voorkomen en goed op het contact van Pecco te reageren.”

Contact gebruikelijker in huidige MotoGP

Tijdens de Grand Prix van Spanje kwamen meerdere rijders met elkaar in aanraking. Voor Jack Miller en Franco Morbidelli eindigde dat in tranen, hetzelfde gold voor Johann Zarco en Aleix Espargaró. Het roept de vraag op of dit in de huidige MotoGP onderdeel van de show is, iets waar Bagnaia bevestigend op antwoordde. “Ik vind van wel. Dit was namelijk niet wat in Portimão [toen Bagnaia en Márquez samen crashten] of in de sprintrace gebeurde. Soms zijn duels intenser. We kunnen ook contact hebben, omdat het moeilijker is om normaal in te halen”, stelde de nummer twee in het huidige kampioenschap.

“Iedereen is sterk op de remmen en het insturen. Dan gebeurt het sneller dat degene die aan de binnenkant inhaalt, even wat wijder gaat en je moet proberen om de lijn te kruisen. Het is dus iets wat tegenwoordig kan gebeuren”, concludeerde Bagnaia. Márquez sloot zich aan bij de woorden van de winnaar: “Je weet dat ik iemand ben die zegt dat dit bij racen hoort en dat het soms kan gebeuren. Vandaag was ik slim genoeg en gaf ik op het juiste moment op.”