Terwijl het Italiaanse publiek het dit weekend massaal af heeft laten weten in Mugello (slechts 75.000 fans waren aanwezig dit weekend), deden de Italiaanse protagonisten in de MotoGP dit weekend hun uiterste best. De eerste startrij voor drie Italiaanse rijders, in de thuisrace van Ducati bezette het merk de eerste vijf plekken op de grid. Het was echter de vraag wat het zou opleveren in de race over 23 ronden. Met een buitentemperatuur van 21 graden was het minder warm dan op vrijdag en zaterdag, maar het leverde qua bandenkeuze niet veel verrassingen op. De beste startplek op de grid was voor Fabio di Giannantonio, die zaterdag uitstekend voor de dag kwam in de kwalificatie.

Met de 2021-versie van de Ducati maakte Di Giannantonio een uitstekende start, maar lang duurde het niet voordat Luca Marini de leiding in de wedstrijd nam. Marco Bezzecchi, de derde man op de eerste rij, bleef rustig op de derde plek zitten. Francesco Bagnaia en Johann Zarco verloren op hun beurt een paar plekken ten koste van Fabio Quartararo en Aleix Espargaro. De grote winnaar van de openingsronde was echter Brad Binder, hij won negen plekken in de openingsronde en lag na de eerste doorkomst op de achtste plek. ‘Diggia’ kondigde voor de race aan vooral te willen leren van het rijden in de voorhoede, maar hij kreeg Quartararo al vrij snel om de oren. Bezzecchi zag ondertussen zijn kans schoon om teamgenoot Marini te grazen te nemen.

Italiaanse jongelingen kleuren openingsfase

De rookie ging de eerste ronden vlekkeloos aan de leiding. Verder naar achteren zocht Quartararo naar een gaatje bij Marini en die vond hij in de vierde ronde bij de doorkomst in Casanova en Savelli. Hij nam de tweede plek over, maar Marini gaf zich niet zomaar gewonnen. Daardoor nam Bezzecchi iets meer voorsprong, maar de race was heel lang voor de protegé van Valentino Rossi. Quartararo had een probleem en het waren de Ducati’s. De Fransman kon geen aansluiting krijgen bij raceleider Bezzecchi en werd bij de zesde passage van start-finish op meters gereden door Franceso Bagnaia, die met één actie zowel de wereldkampioen als merkgenoot Marini te grazen nam. Di Giannantonio zakte na de sterke openingsfase een beetje weg. Hij moest zijn meerdere erkennen in Aleix Espargaro en Johann Zarco en kwam voor teamgenoot Bastianini terecht.

Bezzecchi had acht ronden aan de leiding gelegen, maar aan het begin van de negende ronde vond Bagnaia het mooi geweest. Op het lange rechte stuk zette hij de machine aan de binnenkant bij de VR46-man en nam de leiding in de wedstrijd over. Het was voor Quartararo ook het teken om op de schuiven om Bagnaia binnen bereik te houden. Het duurde tot de twaalfde ronde voordat de Yamaha-kopman zijn M1 langs de binnenkant zette bij Bezzecchi. In Scarperia nam Quartararo hem te grazen, een counter op het rechte stuk werd resoluut afgeslagen. Wat volgde was een cruciale ronde voor Quartararo, die een gaatje moest trekken op de Ducati’s.

Bagnaia tegen Quartararo?

Verder naar achteren zat Aleix Espargaro in de sandwich bij de Ducati’s van Marini, Bezzecchi, Bastianini en Zarco. De eerste rijder van Aprilia wist af te rekenen met Marini en kon zo zijn vizier richten op de laatste podiumplek, die bezet werd door de indrukwekkende Bezzecchi. Aan de achterkant van het treintje namen we afscheid van Bastianini. Hij verloor controle over de voorkant van de machine in Materassi en tekende zodoende voor zijn tweede nulscore van het seizoen. Niet veel later had de ervaren Espargaro ook Bezzecchi te pakken en kon hij de jacht openen op de beide leiders: Bagnaia en Quartararo.

Het leek er echter op dat die beide heren zich de kaas niet van het brood lieten weten. Bagnaia gebruikte de paardenkrachten van de Desmosedici optimaal op het rechte stuk, Quartararo was heer en meester in de tweede en derde sector. Het zorgde ervoor dat het gaatje tussen de beide leiders stabiel bleef op iets meer dan een seconde. Ronde na ronde bleef Quartararo de druk opvoeren, maar tot een aanval kwam hij niet meer. Bagnaia verdedigde zijn voorsprong van een seconde en hield stand voor zijn tweede overwinning van het seizoen.

Quartararo verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap met de tweede plek terwijl Aleix Espargaro voor de vierde keer op rij op de derde plek eindigde. Johann Zarco werd vierde terwijl Marco Bezzecchi zijn beste MotoGP-resultaat boekte door na een knappe race als vijfde aan de meet te komen. Luca Marini moest de laatste ronde verdedigden ten opzichte van Brad Binder, maar stelde de zesde plek veilig. De Zuid-Afrikaanse KTM-rijder redde een moeilijk weekend en werd zevende voor Takaaki Nakagami en teamgenoot Miguel Oliveira. Marc Marquez sloot zijn voorlopig laatste MotoGP-race af op de tiende plek, een race die de Spanjaard snel zal willen vergeten.

Na een fotofinish eindigde polesitter Di Giannantonio op de elfde plaats. Hij hield Maverick Viñales, die na een slechte kwalificatie weer kansloos was voor een goed resultaat, nipt achter zich. Jorge Martin eindigde op de dertiende plaats, maar schreef wel geschiedenis. Met 363,3 kilometer per uur heeft hij het snelheidsrecord in de MotoGP verbeterd. Alex Marquez eindigde op de veertiende plaats terwijl Jack Miller het laatste punt pakte na een anoniem optreden.

Enkele gevestigde namen haalden de finish niet in Mugello. Pol Espargaro ging al in de vijfde ronde onderuit. In Arrabbiata 2 ging hij hard onderuit. Een paar ronden later crashten Joan Mir en Alex Rins afzonderlijk van elkaar. Voor Mir was het zijn derde DNF in vier races, voor de wereldkampioen van 2020 raakt de titel in 2022 steeds verder uit het zicht.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Italië

Uitslag volgt.