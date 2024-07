Bagnaia pakt cadeau Martín uit in MotoGP Duitsland en is nieuwe WK-leider

Jorge Martín deed zaterdag uitstekende zaken in de strijd om de MotoGP-titel door eerst pole-position te veroveren voor de Grand Prix van Duitsland, gevolgd door een overwinning in de sprintrace. De Pramac-rijder breidde zijn voorsprong op Francesco Bagnaia uit tot vijftien punten. Ook op zondag bevond Martín zich in een uitstekende positie om zijn voorsprong te vergroten. Hij mocht vanaf pole-position aan de 30 ronden op de Sachsenring beginnen, voor Miguel Oliveira en Raúl Fernández. Bagnaia moest vanaf de vierde positie starten, met Marc Márquez op de dertiende positie. Zij begonnen, net als de rest van het veld, op de harde voorband en medium achterband aan de laatste race voor de zomerstop.

De startfase verliep zonder noemenswaardige problemen en dat gold zeker voor Martín, die goed van zijn plek kwam en als leider door de eerste bocht ging, voor Oliveira en Bagnaia. Raúl Fernández viel intussen terug naar de zesde positie achter Álex Márquez en Franco Morbidelli, terwijl Marc Márquez meteen opklom naar de negende positie. De Gresini-rijder klom later in de openingsronde zelfs naar de achtste positie, terwijl Bagnaia ook aan een opmars begon. Die bracht hem bij het ingaan van de tweede ronde al langs Oliveira voor de tweede plek, waarna Martín er in de laatste bocht ook aan moest geloven in de strijd om de leiding. In het kielzog van Bagnaia slaagde Morbidelli er meteen ook in om zich langs Álex Márquez en Oliveira te knokken, om in de derde ronde op de derde stek te belanden.

Martín neemt regie en lijkt op weg naar zege

Het tempo was in de eerste fase van de race behoorlijk aan elkaar gewaagd en daardoor bleef de top-tien aanvankelijk dicht bij elkaar. Dat leverde ook vermakelijke duels op, waarbij Oliveira en Trackhouse-teamgenoot Fernández in de vijfde ronde allebei een positie inleverden aan respectievelijk Álex en Marc Márquez. Laatstgenoemde kreeg twee ronden later weer een plekje cadeau door een uitstapje van Maverick Viñales door de grindbak naast bocht 18, die hem terugwierp naar de achttiende positie. Vooraan had Martín de druk bij Bagnaia weer opgevoerd en dat leidde in de zevende ronde tot een positiewisseling, die de Pramac-rijder weer naar de leiding hielp.

In de negende ronde maakte Morbidelli het feest voor Pramac compleet door Bagnaia in de eerste bocht eveneens te verschalken en de tweede plek over te nemen. Martín en Morbidelli wisten meteen ook een gaatje te slaan richting de regerend wereldkampioen, die het tempo eventjes niet kon volgen en ook onder druk van Álex Márquez kwam te staan. Aan het einde van die omloop besloot Fabio di Giannantonio het voor gezien te houden, doordat zijn VR46 Ducati met een probleem met de achterband kampte.

In deze fase van de race ontstond langzaam maar zeker ook een echte kopgroep met zeven rijders: Martín, Morbidelli, Bagnaia, Álex Márquez, Oliveira, Marc Márquez en Enea Bastianini. De Pramac-teamgenoten leken elkaar even te gaan bestrijden, maar een foutje van Morbidelli in de eerste sector van de vijftiende ronde voorkwam dat. Het bracht Bagnaia meteen weer in positie om aan te vallen, wat hij in bocht 12 met succes deed. Twee ronden later ging Álex Márquez op dezelfde plek eveneens voorbij aan Morbidelli. Oliveira kon het tempo van de kopgroep intussen ook niet volgen en werd gepasseerd door Marc Márquez en Enea Bastianini, om met nog tien ronden voor de boeg de aansluiting definitief te verliezen.

Zege en WK-leiding weggegooid door Martín

Vooraan controleerde Martín de race door het gat met Bagnaia op een kleine seconde te houden. Samen reden ze bijna drie seconden weg bij Álex Márquez, terwijl Morbidelli onder druk van Marc Márquez kwam te staan. Een klein momentje wijd van de Italiaan in de eerste bocht leek de zesvoudig MotoGP-kampioen de kans te geven om aan te vallen, maar die deur werd dichtgesmeten. Bij het contact bleef Márquez maar net op de motor zitten, terwijl de airbag in zijn pak ook werd geactiveerd. Toch wist hij een aanval van Bastianini af te slaan. Drie ronden later had Márquez het ontstane gat met Morbidelli alweer gedicht, om in bocht 13 alsnog met succes in de aanval te gaan voor de vierde positie.

Vervolgens vochten Morbidelli en Bastianini een prachtig duel uit om de vijfde stek, waarin ze vijfmaal van positie wisselden en laatstgenoemde als winnaar uit de bus kwam. Vooraan leek Martín de race helemaal onder controle te hebben, totdat hij in de voorlaatste ronde bij het insturen van de eerste bocht onderuit gleed. Bagnaia erfde de leiding en behield die tot de finish om zo zijn vierde opeenvolgende zege te boeken. Marc Márquez troefde broertje Álex in de voorlaatste ronde af voor de tweede plek, terwijl de jongste van de broers zijn eerste podiumplek van het jaar behaalde. Bastianini werd vierde, voor Morbidelli en Oliveira. Pedro Acosta knokte zich na een matige start terug naar de zevende plek, met Marco Bezzecchi, Brad Binder en Fernández ook in de top-tien. Fabio Quartararo, Viñales, Jack Miller, Augusto Fernández en Takaaki Nakagami stelden de laatste punten veilig in Duitsland.

In de WK-stand begint Francesco Bagnaia als leider aan de zomerstop. Hij neemt de koppositie over van Martín, die nu tien punten achterstand heeft. Het MotoGP-seizoen 2024 wordt over vier weken vervolgd met de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Duitsland