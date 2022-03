De Ducati MotoGP-coureur trof lastige omstandigheden op de eerste trainingsdag op het eiland Lombok. Het circuit was in de eerste training nog vochtig en vies, een fenomeen dat ook tijdens de testdagen voor flink wat problemen zorgde. Nadat de Moto2 en Moto3 in de middag nog een sessie gereden hadden, waren de omstandigheden een stuk beter. Bagnaia eindigde desondanks op de 21ste plaats in de algemene rangschikking. Geen positie waar een favoriet voor de wereldtitel doorgaans blij van wordt, maar de Ducatist heeft momenteel geen enkel probleem met deze plek.

“Ik ben blij met het werk dat we vandaag verricht hebben”, zegt de Italiaan. “Het is eigenlijk de beste dag van het jaar, ook als ik de test meereken. We hebben alleen een beetje pech gehad met de positie. Ik kwam de gele vlaggen van Marc en Enea tegen, daardoor kon ik geen snelle ronde rijden. Het tempo met de medium achterband is prima, ik stond daarmee tweede. Het racetempo is erg goed en daar ben ik heel blij mee. Het was een goede dag, eindelijk!”

Bagnaia kende een stroeve start van het seizoen. De Italiaan moest naar eigen zeggen te veel ontwikkelingswerk verrichten en kwam daardoor onvoorbereid aan de start van de Grand Prix van Qatar. Tot overmaat van ramp ging hij in die race ook nog eens onderuit en nam hij merkgenoot Jorge Martin mee in de val. Op de eerste trainingsdag in Indonesië is er niets gewijzigd aan de GP22, maar stelt Bagnaia dat hij zich een stuk beter voelt.

Hopen op droge derde training

“Ten opzichte van de pre-season test hier voelt het stukken beter en ook ten opzichte van de eerste dagen in Qatar”, reageert Bagnaia op een vraag van Motorsport.com. “Het gevoel met de voorkant is beter, maar ook de banden die ze meegebracht hebben zijn een stuk stabieler. Dat heb ik graag. Ik heb verder ten opzichte van Qatar niets veranderd. Ik heb alleen maar gereden en geprobeerd het circuit te begrijpen, het gevoel was erg goed. Het was de eerste keer dit jaar dat ik met gebruikte banden sneller was.”

Vrijdagmiddag was het droog op het Mandalika Circuit. Dat gaf coureurs de gelegenheid om een aanval te doen op de snelste tijd en zo kwalificatie voor Q2 af te dwingen. Mogelijk was het de laatste kans, gezien de onheilspellende weersverwachtingen voor zaterdag. “Ik hoop dat ik morgen nog een kans krijg om een snelle run te doen, dat lukte niet meer door de gele vlaggen. Ik denk dat we zeker potentie hebben om vooraan mee te doen, we hadden zeker in de top-tien kunnen staan. Als het regent, wordt dat niet makkelijk.”

Bagnaia was niet de enige toprijder in de achterhoede. Ook Marc Marquez, Pol Espargaro en Joan Mir eindigden in het rechterrijtje na de trainingen op vrijdag.