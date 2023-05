Bagnaia heeft kleine breuk in enkel, deelname GP Italië niet in gevaar

De Grand Prix van Frankrijk kwam vorige week vroegtijdig ten einde voor regerend MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia. In de vijfde ronde probeerde Maverick Viñales tegen het einde van de ronde aan hem voorbij te gaan, waarbij hij iets wijd ging en de Italiaan weer onderdoor probeerde te komen. Viñales schrok daarvan en verloor de macht over zijn Aprilia RS-GP, waardoor hij stevig in aanraking kwam met Bagnaia. Voor beide rijders zat de race op het Bugatti-circuit van Le Mans er daardoor vroegtijdig op, wat voor de fabriekscoureur van Ducati een hard gelag is in de jacht op zijn tweede opeenvolgende wereldtitel.

Ondanks het ongeluk heeft Bagnaia na het vijfde raceweekend nog altijd de WK-leiding in handen, al is zijn voorsprong op naaste achtervolger Marco Bezzecchi teruggelopen tot slechts één punt. Inmiddels is echter duidelijk dat niet alleen de marge van de Italiaan schade heeft opgelopen bij het incident, ook fysiek blijkt hij niet helemaal in orde. Op sociale media hebben Bagnaia en werkgever Ducati onthuld dat hij een breukje heeft opgelopen in zijn rechterenkel. "Omdat Pecco Bagnaia nog altijd wat pijn voelde in zijn rechterenkel na zijn crash in de Franse GP van zondag, heeft hij in Misano nieuwe controles ondergaan", leest de verklaring van het team. "Daarbij werd een klein breukje in het sprongbeen gevonden."

Ducati maakte meteen ook bekend dat Bagnaia's deelname aan de Grand Prix van Italië niet in gevaar komt door de blessure. Daarbij heeft de coureur uit Turijn het geluk dat het treffen op Mugello pas op 11 juni wordt afgewerkt. Zodoende heeft hij nu nog drie weken om te herstellen van de kwetsuur, om zo alsnog fit aan de start te verschijnen van zijn thuisrace. "Pecco gaat dan ook hard werken om volledig te herstellen en volledig fit te zijn voor onze thuisrace", aldus Ducati, waar Enea Bastianini al sinds het openingsweekend in Portugal in de lappenmand zit. De Italiaan miste daarna de races in Argentinië en de Verenigde Staten, waarna hij zijn terugkeer in Spanje vroegtijdig moest afbreken. Ook in Frankrijk stond hij langs de zijlijn, maar in Mugello hoopt ook Bastianini er weer bij te zijn.