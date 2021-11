Bagnaia blijft Ducati verbazen: “Zet iedere keer weer een stap”

Na twee moeizame seizoenen bij Pramac Ducati in 2019 en 2020, beleefde Francesco Bagnaia in 2021 zijn doorbraak. Als fabriekscoureur van Ducati eindigde hij achter wereldkampioen Fabio Quartararo op de tweede plek in het kampioenschap, nadat hij in de tweede seizoenshelft vier zeges wist te boeken. Bagnaia was daarmee niet de enige Ducati-rijder die goed presteerde: teamgenoot Jack Miller won twee keer, terwijl ook Pramac-debutant Jorge Martin een race won en zelfs Avintia-rookie Enea Bastianini op oud materiaal het podium haalde.

“Alle rijders hebben het geweldig gedaan, dat is duidelijk. Martin pakte pole in zijn tweede MotoGP-race, wat erg moeilijk is om te doen. Hij won een race in zijn eerste seizoen, dat is niet makkelijk”, antwoordt Ducati-manager Gigi Dall’Igna op de vraag wie van de rijders hem het meeste verrast heeft. “Maar Pecco heeft het ook geweldig gedaan, vooral in de tweede helft van het seizoen was hij op zijn best. Hij won vier van de laatste zes races, wat er vijf hadden moeten zijn als hij niet was gecrasht in Misano. En hij stond op het podium in Austin. Eerlijk gezegd is Pecco een rijder die zich ieder jaar blijft verbeteren. Als je verwacht dat hij zijn niveau echt bereikt heeft, weet hij nog een stap te zetten.”

“Ik weet niet wie mij het meeste verrast heeft”, vervolgt Dall’Igna, die ook onder de indruk is van debutant Bastianini. “Hij moest een GP19 gebruiken omdat we niets anders hadden, maar zelfs op die motor was hij op bepaalde momenten – zoals in Misano – briljant. Wat vooral indrukwekkend is, is dat hij in de heel competitief was in de laatste fase van de race – vaak net zo sterk als de winnaar. Hij moet zich verbeteren op de vrijdag en zaterdag, maar hij gaat een rol spelen als hij verder naar voren mag starten.”

MotoE-project 'mooie uitdaging' voor Ducati

Vanaf 2023 krijgt Ducati er een nieuwe uitdaging bij. Naast het MotoGP-team gaat de Italiaanse fabrikant ook motoren leveren voor de elektrische MotoE. Dall’Igna kijkt uit naar de uitdagingen die dat project meebrengt. “Het is nieuw voor ons, maar we moeten er met Ducati Corse voor zorgen dat we een goede motor op het circuit zetten. De elektrische motor is denk ik een mooie uitdaging voor een engineer, je kunt iets in een heel andere richting ontwikkelen. Hoe ga je vermogen uit de batterij halen, hoe ga je de batterij opladen? Vanuit het oogpunt van een engineer zijn er veel interessante dingen, ik kijk heel erg uit naar die uitdaging. Ik ben blij dat ik daaraan mag werken, het liefste wil ik er meteen aan beginnen.”