In de sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Qatar kwam Francesco Bagnaia niet verder dan de vierde plek. De Ducati-rijder sloeg tijdens de Grand Prix op zondag echter hard terug door voor het tweede seizoen op rij de openingsrace op zijn naam te schrijven. Daarmee nam hij ook de leiding in het kampioenschap. Bagnaia kwam in de hoofdrace sterk terug na een sprintrace waarin hij niet kon maximaliseren door vibraties, die veroorzaakt werden door hoge bandenspanning. Op zondag volgde een gecontroleerde race naar de zege, al vond de Italiaan het zelf vooral belangrijk om meer over de GP24 te leren over een volledige race-afstand.

"Het is zeker belangrijk voor de punten en het kampioenschap, maar het was niet fundamenteel. Het kampioenschap is namelijk heel lang. We hebben nog veertig races en soms neem je iets te veel risico om te winnen. Het was dus belangrijk voor de motivatie richting de volgende race, maar het belangrijkste was dat we de motor op gebruikte banden beter begrepen", verklaarde Bagnaia na afloop in Lusail. "Tijdens de tests in Maleisië en Qatar was er heel veel grip, waardoor de banden niet echt minder werden. Dit was dus de eerste keer dat we dat gevoel hadden en het was belangrijk om dat te begrijpen. Natuurlijk is winnen fantastisch en belangrijk, maar ik ben blijer dat we beter begrijpen hoe we prestaties uit deze motor kunnen halen."

De goede prestatie in Qatar kwam niet als een verrassing voor Bagnaia, die de sprintrace en de warm-up volledig in dienst stelde van de Grand Prix op zondag. "We hebben in stilte gewerkt, we wisten wat onze potentie was. We hebben zaterdag ons best gedaan omdat het belangrijk was om veranderingen door te voeren voor de race. In de warm-up hebben we belangrijk werk gedaan, we hebben de race op een andere manier gemanaged dan in de sprintrace en ik ben heel blij", aldus Bagnaia, die in het kampioenschap een voorsprong van twee punten heeft op Brad Binder en drie punten op Jorge Martín. "Nu reizen we af naar Portimão terwijl we een stap voorwaarts hebben gezet met de motorfiets."