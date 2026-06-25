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Bagnaia begon na de GP van Japan van 2025 na te denken over een vertrek bij Ducati

Nu zijn overstap naar Aprilia definitief is, heeft Bagnaia onthuld op welk moment hij voor het eerst besefte dat hij misschien niet zijn hele MotoGP-carrière bij Ducati zou doorbrengen

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia zegt dat hij voor het eerst serieus begon na te denken over een vertrek bij Ducati tijdens de MotoGP- -Grand Prix van Japan van vorig jaar.

Aan de vooravond van de MotoGP-race van dit weekend in Assen werd bevestigd dat Bagnaia met een lucratief vierjarig contract bij Aprilia gaat rijden, waar hij samen met zijn collega-VR46-afgestudeerde Marco Bezzecchi deel zal uitmaken van een volledig Italiaanse line-up.

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De GP van Valencia in november wordt daarmee zijn laatste race bij Ducati, waarmee het doek valt over een schitterend hoofdstuk waarin hij het merk uit Borgo Panigale terug naar de top bra de en de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van het merk werd.

Hoewel de overeenkomst met Aprilia pas donderdag werd aangekondigd – en naar verluidt al vóór de tests voorafgaand aan het seizoen was gesloten – gaf Bagnaia toe dat hij al in september vorig jaar nadacht over het leven na Ducati.

“Het klopt dat vorig jaar geen gemakkelijk seizoen was. Ik had het erg moeilijk, en na Japan begon er iets te veranderen,” zei hij. 

“Dus op dat moment besloot ik gewoon: ‘Oké, misschien is het tijd om andere opties te overwegen’, en ik stond open voor nieuwe mogelijkheden. 

“Eerlijk gezegd heb ik altijd veel steun gekregen van Aprilia. En ik denk dat het het juiste moment was.

“Ik had veel opties voor me liggen. Maar ik geloof in een langetermijncontract. En ik denk dat het het juiste moment was om te besluiten te vertrekken.”

Motegi bleek een beslissend moment te zijn in het MotoGP-seizoen van 2025. Het was het eerste weekend van het jaar waarin Bagnaia een duidelijk competitief voordeel had ten opzichte van de rest van het deelnemersveld. 

Maar terwijl hij in Japan de poleposition en een dubbele overwinning vierde, werden zijn resultaten aanzienlijk overschaduwd door het feit dat zijn teamgenoot Marc Márquez zijn zevende  e titel in de koningsklasse binnenhaalde.

Toen hem werd gevraagd om uit te leggen wat er precies voor hem was veranderd in Motegi, weigerde Bagnaia hier verder op in te gaan. 

"Er is een plaats en een tijd om dit soort informatie te delen, maar dit is niet het juiste moment”, zei hij.

Brief aan Ducati

 

In een oprechte post op sociale media deelde Bagnaia een brief aan Ducati, de fabrikant waar hij ooit verwachtte zijn hele carrière bij door te brengen, voordat een moeilijk seizoen in 2025 zijn plannen veranderde. 

“Ik denk dat het na acht jaar gepast was om op een meer betekenisvolle manier afscheid te nemen,” zei hij om de reden achter de brief toe te lichten. 

“Het klopt dat we het seizoen met hen afmaken, maar ik wilde het niet zomaar afsluiten en zeggen dat ik Ducati verliet met een berichtje als ‘ciao Ducati’; het is belangrijker dan dat.

“Ik heb op dit moment de mooiste herinneringen uit mijn carrière met hen gedeeld, dus zo was het juist.”

In de winter ontpopte Bagnaia zich als een van de belangrijkste kandidaten voor Yamaha, dat op zoek was naar een nieuwe wereldkampioen ter vervanging van Fabio Quartararo, die naar Honda vertrekt, voordat hij uiteindelijk besloot om bij Aprilia aan de slag te gaan.

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