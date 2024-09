Tijdens de Grand Prix van San Marino scherpte Francesco Bagnaia het ronderecord op Misano World Circuit Marco Simoncelli al aan. Vrijdag deed de Ducati-rijder dat nogmaals tijdens de MotoGP-training voor de GP van Emilia-Romagna. Met 1.30.285 was hij nipt sneller dan twee weken terug tijdens de kwalificatie. Toch had hij dat op basis van zijn gevoel op de motorfiets niet verwacht. "Het is ongelofelijk als je bedenkt hoeveel grip ik voelde. Toen ik vanmiddag aan de sessie begon, was er niet zoveel grip als vorige week. Vorige week voelde ik veel meer grip, maar nu lukte het veel beter om aan rondetijden te komen", vertelde Bagnaia na de vrijdagse actie.

Het is dit weekend een stuk koeler in Misano dan twee weken geleden en dat kan volgens Bagnaia wel eens een rol spelen in het hogere tempo. De allereerste rondetijd op het Italiaanse circuit onder de 1 minuut en 30 seconden sluit hij dan ook niet uit op zaterdag. "De koelere omstandigheden en lagere temperaturen helpen denk ik om sneller te gaan, maar de omstandigheden waren niet ideaal. Ik denk dus dat het mogelijk is om zaterdag een 1.29'er te rijden, maar we moeten ook beseffen dat het morgenochtend kouder is en dat we de soft dan niet kunnen gebruiken. De medium voorband kan in de bochten naar links wat lastig zijn, dus laten we kijken."

Fysieke gesteldheid sterk verbeterd

Wat voor Bagnaia in ieder geval goed nieuws is, is dat hij op fysiek vlak bijna twee weken heeft kunnen herstellen na de vorige race in Misano. Dat kon de Italiaan ook goed gebruiken, want tijdens de GP van San Marino kampte hij nog met fysiek ongemak na zijn crash met Álex Márquez in Aragón. Dat weerhield hem er twee weken terug niet van om in zowel de sprintrace als de Grand Prix op het podium te eindigen, maar okselfris was hij allerminst. Dit weekend zit dat wel anders, zo meldde een opgeluchte Bagnaia.

"Het helpt enorm en maakt veel verschil dat ik me gewoon op het rijden kan concentreren. Vandaag was ik in staat om gefocust te zijn op het rijden en op wat de motor van mij vroeg", aldus Bagnaia. "We hebben goed werk verricht met de afstelling, want tijdens de test heb ik niets getest voor deze race. Ik testte dingen voor volgend jaar en verloor wat tijd, maar vandaag hebben we al goed werk geleverd. Het vorige raceweekend draaide meer om begrijpen wat ik met mijn lichaam kon doen op de motorfiets, dus het is fijn dat ik me nu alleen op het rijden kon richten. Het maakt veel verschil dat ik fysiek bijna op 100 procent zit."