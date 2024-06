Bagnaia was bang voor herhaling Barcelona in MotoGP-sprint Italië

Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van 2023 won Francesco Bagnaia voor het laatst een sprintrace. Aan die droogte maakte de Ducati-rijder zaterdag in Mugello voor eigen publiek een einde door Marc Márquez en Pedro Acosta voor te blijven. Een week geleden leek hij tijdens de sprintrace van de Catalaanse GP al met de zege aan de haal te gaan, totdat hij in de laatste ronde crashte en daarmee twaalf belangrijke punten door het putje zag gaan. Mede daardoor pakte Bagnaia de zaken heel rustig aan in de slotronde van de sprintrace in Italië.

"Dat spookte zeker door mijn gedachten", antwoordde Bagnaia op de vraag of hij in de slotronde nog bezig was met zijn crash in Montmeló. "Ik was heel bang. In bocht 10, die het kritiekst is voor de voorband, was ik heel langzaam. Dat gold ook voor bocht 12. Gelukkig lukte het om de race uit te rijden." De laatste twee ronden waren hoe dan ook lastig te managen, erkende de regerend tweevoudig MotoGP-kampioen. "Het was moeilijk om een constante pace aan te houden, maar ik zag dat min of meer iedereen in dezelfde situatie zat. Ik ben heel blij. In Barcelona waren we heel dichtbij, maar nu was het de dag. We hebben alles perfect gemanaged."

De basis voor zijn sprintzege legde Bagnaia bij de start. Hij kwam uitstekend weg vanaf de tweede plaats om zo als leider door de eerste bocht te gaan en die plek stond hij vervolgens niet meer af. "Mijn start was heel goed en dat was in dit geval ook heel nuttig, want de temperatuur van de voorband had vandaag een probleem kunnen worden. In plaats daarvan had ik al ruim de leiding in de eerste bocht", legde de 27-jarige Italiaan uit. In de slotfase deed Márquez nog wel pogingen om dichterbij te komen, maar daar had Bagnaia telkens een antwoord op. "Toen ik het tempo iets liet zakken, was Marc er al. Dat was niet ideaal voor de voorband, want ik kreeg veel momentjes aan de voorkant. Toch hebben we de situatie behoorlijk goed gemanaged."

Zondag moet Bagnaia de Grand Prix van Italië aanvangen vanaf de vijfde startpositie. Hij kwalificeerde zich weliswaar als tweede, maar moet ook een gridstraf van drie plaatsen inlossen wegens het hinderen van Álex Márquez in de tweede vrijdagtraining.