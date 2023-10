Bagnaia baalt van zevende plek: "Niet goed als je zo sterk bent"

De voorsprong van Francesco Bagnaia in de titelstrijd van de MotoGP is in de sprintrace in Thailand geslonken tot achttien punten. De Ducati-rijder kwam vanaf de zesde startpositie niet verder dan de zevende plek aan de finish, terwijl titelrivaal Jorge Martin de korte race in Buriram op zijn naam schreef. Toch denkt Bagnaia dat een beter resultaat mogelijk was, zo verklaarde hij na afloop. "Ik miste de start een beetje en daarna verloor ik veel tijd met Zarco", blikte de regerend wereldkampioen terug op de sprintrace. "En daarna weer met het duel tussen Johann en Alex Marquez, dat op dat moment zinloos was gezien de hoeveelheid tijd die we verloren. Ze haalden elkaar in alsof het de laatste ronde was."

Bagnaia profiteerde van dat gevecht door beide rijders tegelijk te grazen te nemen, maar daarna moest hij een gat van 1,6 seconden overbruggen om verder te komen dan de zevende positie. Dat laatste lukte dus niet. "Het lukte wel om het gat te dichten, we konden alles perfect controleren en mijn gevoel op de motor was wederom zo goed", vervolgde hij. "Ik ben blij met de bandenslijtage, eigenlijk met alles. Maar zevende worden op een dag dat je zo snel en sterk bent, is niet goed voor ons. Dat moeten we in onze overwegingen meenemen. Voor morgen moet ik mijn snelheid in de eerste ronden verbeteren, zodat ik niet in gevechten verzeild raak die te veel tijd kosten."

In de slotfase van de sprintrace in Thailand wist Bagnaia het gat met de coureurs voor hem dus te dichten. Daardoor zat hij in de slotronde op het achterwiel van Marco Bezzecchi, bij wie hij enkele speldenprikjes uitdeelde. In de laatste bocht leek Bagnaia de aanval te willen inzetten, maar daar kwam het niet van. "Het was mogelijk om aan te vallen, maar helaas had ik veel druk aan de voorkant. In de laatste remzone blokkeerde de voorkant," legde Bagnaia uit, "en als ik het momentje niet had kunnen opvangen, waren we allebei gevallen. Het is me vorig jaar al overkomen dat ik een race heb weggegooid voor één extra puntje, dus het is beter om dat te voorkomen."