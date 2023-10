Bagnaia baalt na Thaise GP van puntenverlies in MotoGP-sprintrace

Voorafgaand aan het MotoGP-raceweekend in Thailand had Francesco Bagnaia 27 punten voorsprong op Jorge Martin in de strijd om de wereldtitel, maar na afloop was de marge nog maar dertien punten. Vijf punten verloor de Ducati-rijder door achter zijn titelrivaal tweede te worden in de Grand Prix op zondag, maar de overige punten liep Martin in door de sprintrace te winnen. Bagnaia kwam in de korte race niet verder dan de zevende plek en daar baalde hij in het bijzonder van. "Ik was blij dat ik een goede start had", verklaarde Bagnaia na de race op zondag.

"Ik reed daardoor al snel vooraan en ik probeerde alles te controleren, maar helaas begon ik een gevecht dat de eerste tien ronden heel intens was. Toch was het zeker een fijne race", vervolgde hij. "En toen ik begon te pushen om het gat te dichten, heb ik misschien iets te veel van mijn achterband gebruikt. Dat was echter de enige kans om het gat met de twee anderen te dichten. In het laatste deel van de race miste ik wat tractie, maar over het algemeen ben ik heel blij. We hebben het hele weekend goed werk geleverd richting deze race. Ik ben alleen ietwat boos dat ik in de sprintrace te veel punten heb verloren. Dat moeten we denk ik ietwat verbeteren."

Zijn agressieve opmars in Thailand kostte Bagnaia naar eigen zeggen een echte kans op de overwinning, maar tegelijkertijd erkent hij dat het zonder deze openingsfase niet meer dan een vijfde of zesde plek was geworden. "Door al het contact dat ik vandaag had, was het heel moeilijk. Het was daarom heel belangrijk om het gat met de jongens vooraan te verkleinen, want ze deden het heel goed qua rondetijden", zei Bagnaia. "We hebben alles perfect gedaan, maar ik miste net iets aan de achterkant. Ik ben echter wel blij dat we onze snelheid weer hebben gevonden."

In de voorlaatste ronde wist Bagnaia bijna Martin én Brad Binder te verschalken met een actie buitenom in de laatste bocht. Dat lukte uiteindelijk net niet, maar wel heeft de Italiaan hier een belangrijke les door geleerd voor de laatste drie raceweekenden. "Het was bijna een van de mooiste inhaalacties van de laatste jaren", voegde hij eraan toe. "Ik had echter geen ruimte om de actie af te ronden. Als je aan de buitenkant zit, kunnen de jongens aan de binnenkant de rem even loslaten en je een beetje raken. Ik zou hetzelfde doen als ik in die situatie zat. Ik ben blij want, het was een mooie actie, maar ook omdat ik iets belangrijks heb ontdekt voor de volgende races."