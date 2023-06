De dreigende regenbui verstoorde het ritme van de MotoGP-coureurs, waaronder Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder was goed vetrokken en had zijn pole-position weten te verzilveren. Aan het einde van de tweede omloop werden de regenvlaggen getoond. Bagnaia nam op zijn motor met slicks de nodige voorzichtigheid in acht bij Arrabbiata 2. Hierdoor kwamen de achtervolgende rijders dichterbij en kon Jorge Martin hem inhalen. Toen de dreiging van regen was verdwenen, hervond Bagnaia zijn kalmte. De Italiaan pakte de leiding terug door Martin in de vierde ronde te passeren bij de eerste bocht. Daarna weerstond hij de druk van landgenoot Marco Bezzecchi, de nummer twee in het WK.

Bagnaia geeft toe dat hij met het zien van de regenvlaggen behoudend ging rijden. Naar eigen zeggen was hij bang was om te crashen terwijl hij aan de leiding reed, net als bij de Grand Prix van Amerika. "Toen ik Arrabbiata 2 verliet, voelde ik dat het nat was en iedereen mij passeerde", zei Bagnaia. "Ik zag iemand aan de buitenkant, dus misschien was ik iets te langzaam. Ik besloot om met Jorge mee te gaan, want toen ik in sector vier aankwam was alles droog, sector één en twee ook. Maar het laatste deel van sector twee en het eerste deel van sector drie waren nat. Dus het was best eng."

Bezzecchi vond het iets minder spannend. "Voor mij was het iets makkelijker in vergelijking met Pecco, omdat ik hem als referentie had", aldus de piloot van het VR6-team. "Dus ik kon de situatie beter overzien en begreep wat ik moest doen op de motor. Maar eerlijk gezegd ben ik het niet eens met Pecco, dat hij zei dat het nat was. Voor mij was het droog. Misschien was hij gewoon een beetje bang."

Bagnaia stond eerder op zaterdag ook al in het middelpunt van de belangstelling tijdens de kwalificatie. Hij raakte uit zijn concentratie door een langzaam rijdende Marc Marquez. De regerend MotoGP-wereldkampioen weigerde commentaar te geven op het incident, omdat hij eerder het gevoel had dat zijn commentaar verkeerd werd geïnterpreteerd. "Ik wil deze discussie niet aangaan, want elke keer als ik moet zeggen wat ik denk... ben ik er moe van", zei hij. "Dus ik wil niet antwoorden. Geen commentaar erover, ik wil er niet over praten."

Bagnaia breidde met de winst in de sprintrace zijn voorsprong in het rijdersklassement op Bezzecchi uit naar vier punten.

