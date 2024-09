Bagnaia wil voor altijd bij Ducati blijven: "Maar zeg nooit nooit"

Sinds zijn MotoGP-debuut in 2019 racet Francesco Bagnaia al op Ducati's. De eerste twee jaar deed hij dat bij satellietteam Pramac, om in 2021 onderdeel te worden van het fabrieksteam. Met twee wereldtitels, 25 overwinningen en 45 podia is hij al de succesvolste Ducati-rijder ooit in de MotoGP en met een nog twee jaar doorlopend contract kan hij die status nog verder verstevigen. In de aanloop naar de GP van Emilia-Romagna werd Bagnaia gevraagd naar het nieuwe contract van wielrenner Wout van Aert, die bij Visma-Lease a bike een contract tot het einde van zijn actieve loopbaan heeft getekend. Zoiets ziet de Italiaan ook wel zitten bij Ducati, al weet hij ook dat er in de toekomst veel kan veranderen.

"Ik hou van Ducati en ik denk dat Ducati van mij houdt, maar zeg nooit nooit", verwijst hij naar de situatie van toekomstig teamgenoot Marc Márquez, die zijn hele loopbaan bij Honda leek te blijven voordat hij alsnog overstapte naar Gresini Ducati. "Je weet het niet. Ik ben als kind verliefd geworden op Ducati en we hebben altijd geprobeerd om dezelfde mentaliteit te houden. We houden van Ducati, maar het hangt er ook van af of er iets verandert. Op dit moment ben ik van plan om op dezelfde manier door te gaan. Ik hou van mijn team en van de mensen die bij Ducati werken. Niet alleen bij Ducati Corse, maar ook in de fabriek zelf. Als het kan, wil ik graag mijn hele carrière met ze delen."

Vaak gebeurt het niet dat MotoGP-rijders hun hele loopbaan voor dezelfde fabrikant uitkomen, maar het komt wel eens voor. Het bekendste voorbeeld is Mick Doohan, die in zijn 500cc-carrière uitsluitend voor Honda uitkwam. Dat was tevens een succesvolle samenwerking met liefst vijf wereldtitels. Wayne Rainey en Kevin Schwantz bleven respectievelijk Yamaha en Suzuki trouw in de jaren 80 en 90, terwijl recenter Dani Pedrosa zijn gehele loopbaan bij Honda bleef. Pas na zijn afscheid als vaste racerijder verkaste de Spanjaard naar KTM, waar hij sindsdien enkele wildcardoptredens voor heeft gemaakt.

Titelstrijd pas in Valencia beslist?

Voor Bagnaia is het dus nog even afwachten of hij ook daadwerkelijk zijn hele carrière bij Ducati blijft. Wel staat vast dat hij dit weekend aan zijn 100ste MotoGP-race begint en dat hij met Jorge Martín verwikkeld is in een strijd om de wereldtitel. Hoewel beide rijders nu op een Ducati rijden, hoopt de Italiaanse fabrikant ongetwijfeld op een derde titel voor Bagnaia. Mocht Martín kampioen worden, dan kan hij het felbegeerde startnummer 1 namelijk meenemen naar zijn nieuwe werkgever Aprilia.

Met slechts zeven punten verschil en nog zeven raceweekenden te gaan lijkt Bagnaia in ieder geval niet te rekenen op een vroegtijdig einde in de titelstrijd. "Onze ervaring geeft ons de motivatie om de druk aan te kunnen en ik denk dat de strijd pas in Valencia ten einde komt, maar dat hangt af van de resultaten", aldus Bagnaia. "De resterende circuits zijn allemaal goed voor alle Ducati-rijders. Het wordt belangrijk om heel goed werk te leveren. Het wordt niet makkelijk, maar ik hou van deze fase van het seizoen."