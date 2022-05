Bagnaia: "Ik moet als een machine rijden in dit kampioenschap"

Met twee nulscores in de eerste acht races van dit seizoen heeft Bagnaia al flink wat averij opgelopen in de titelstrijd, maar daar staan nu ook twee overwinningen tegenover. De Italiaan bezorgde Ducati zondag een overwinning in de thuisrace op het Autodromo Internazionale del Mugello. Hij staat nu op 41 punten van WK-leider Fabio Quartararo, die zondag op de tweede plek eindigde. Om zijn kampioenschap weer op de rit te krijgen moet Bagnaia nog behoorlijk wat punten goedmaken, maar de race in Mugello was een goed begin. “Ik heb meer fouten gemaakt”, wijst Bagnaia op zijn DNF’s in Qatar en Frankrijk. “Ik moet meer als een machine rijden, dat heb ik in deze race gedaan. Ik zou mezelf graag tot de favorieten rekenen, maar ik denk dat Enea [Bastianini] ook bij die groep hoort.”

Ducati is op Mugello altijd sterk. Bagnaia was daarom op voorhand al een van de favorieten voor de overwinning. Door zijn crash in Le Mans werd de druk weer wat opgevoerd bij de coureur uit Turijn, maar zo voelde hij dat zelf niet. “Het was voor het kampioenschap zeker belangrijk om weer punten te scoren in deze race”, zegt Bagnaia. “Maar ik voelde geen druk, die is er namelijk altijd. In dit werk moet je leven met druk. Maar als je aan het genieten bent, kun je ook fouten maken. Gelukkig komt er dan weer een kans en kun je de problemen vergeten. Denken aan de leuke dingen helpt, maar ik heb dit weekend echt genoten. De zaterdag was niet geweldig, gisteren was ik boos na de kwalificatie. Maar uiteindelijk moet je altijd positief blijven, fouten maken hoort erbij.”