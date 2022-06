Francesco Bagnaia scoorde dit seizoen al drie pole-positions, maar de vierde op het TT Circuit van Assen was speciaal. Na de grote teleurstelling van de Duitse Grand Prix kon Bagnaia wel een opsteker gebruiken. Die kreeg hij in de kwalificatie met een nieuw ronderecord: 1.31.504. Bagnaia haalde werkelijk alles uit de kast en kwam eerder binnen omdat hij naar eigen zeggen niet sneller kon. Bagnaia was echter blijer met het feit dat hij op racetempo winst heeft geboekt.

“Meer zat er voor mij niet in, daarom ben ik maar naar binnen gekomen”, zegt Bagnaia na de kwalificatie. “Het was voor mij niet mogelijk om nog sneller te gaan. Ik ben heel blij met deze kwalificatie, vanochtend hadden we grote problemen om constant te presteren. Dankzij mijn team hebben we een manier gevonden om vooruit te komen, dat heeft enorm geholpen. In de snelle runs zijn we altijd wel competitief, daar ben ik ook blij mee. Belangrijker nog is dat we een stap gezet hebben op het gebied van het racetempo.”

Afgelopen weekend ging Bagnaia in de vierde ronde van de Duitse Grand Prix onderuit toen hij met wereldkampioen Fabio Quartararo in duel was. Een verklaring voor die crash had hij niet. Deze keer hoopt Bagnaia het langer vol te houden. “Fabio is op dit circuit altijd heel sterk, ik wil heel graag met hem vechten tot het eind van de race. Er zijn andere rijders die het goed doen, Jorge [Martin] hoort er ook bij. Het is hier moeilijker om aan het begin van de race weg te rijden, maar we hebben laten zien dat we sterk zijn in de eerste ronden. Fabio ook. Hopelijk kunnen we samen wegrijden.”

Bagnaia was een van de vier rijders die onder het oude ronderecord van Viñales zat. Quartararo hoorde daar ook bij. De Fransman had echter niet de snelheid om de Italiaanse motoren te kloppen. “Dat is dit jaar lastiger dan andere jaren, maar ik zat echt op de limiet in mijn snelste ronde", zegt de wereldkampioen. "Ik wilde proberen om nog iets sneller te gaan, maar dat lukte niet. Ik ben blij met de eerste ronde, dat is genoeg voor dit moment.”