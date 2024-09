Bagnaia en Márquez klaren de lucht na gesteggel over schuldvraag bij crash

De crash van Álex Márquez en Francesco Bagnaia was een van de meest besproken momenten van de Grand Prix van Aragón. De regerend wereldkampioen wilde in de achttiende ronde in bocht 13 buitenom voorbij aan de Gresini-rijder, die een bocht eerder een foutje maakte en naast de ideale lijn terechtkwam. In de rechterbocht kwamen Bagnaia en Márquez met elkaar in aanraking, wat tot een vervelende valpartij leidde. De Ducati-rijder kwam onder de motorfiets van zijn concurrent terecht, wat hem uiteindelijk op enkele kneuzingen kwam te staan. Wel werd hij fit verklaard om komend weekend in Misano weer op de Desmosedici GP24 te stappen.

Na afloop van het treffen op Motorland Aragón reageerde Bagnaia verbolgen over de handelwijze van Márquez bij het incident. Hij betichtte zijn concurrent van het opzettelijk opzoeken van een botsing. "Het is zorgwekkend dat er rijders zijn die bepaalde acties uitvoeren", oordeelde de tweevoudig MotoGP-kampioen. "Hij ging wijd en ik passeerde hem. Voordat we van kant wisselden lag ik al iets voor, dus hij moet me wel gezien hebben. Toen we eenmaal in de bocht zaten, voelde ik dat hij gas gaf. Hij probeerde contact te maken en accelereerde. Hij ging niet van het gas totdat hij viel. Hij zat daar om me naar buiten te drukken. Het is onacceptabel en heel gevaarlijk als rijders dit soort dingen doen."

Daarmee legde Bagnaia de schuld van het incident dus bij Márquez. De Spanjaard keek achteraf echter met een totaal andere blik naar het voorval. Hij erkende dat hij een foutje maakte in de twaalfde bocht, maar hij vond ook dat de wereldkampioen niet vrijuit ging. "Ik zat twee meter buiten de lijn en daardoor kwam hij heel dichtbij. Hij besloot om mij van de buitenkant aan te vallen, maar allereerst wil ik zeggen dat ik hem niet gezien heb. Ik wist ook niet dat hij het was, want op mijn dashboard laten ze nooit de namen zien", opende Márquez zijn terugblik op de clash met Bagnaia. "Ik reed al aan de rechterkant van de ideale lijn."

Márquez wijst naar Bagnaia, Bezzecchi is het oneens

Márquez benadrukte dat hij Bagnaia geen moment had gezien en dat de Italiaan dus degene was die de crash had kunnen voorkomen. "Pecco besloot om buitenom te gaan en dat was heel moedig. Maar als hij weet dat ik daar zit, geef me dan in ieder geval een meter ruimte", stelde de Catalaan. "Als iemand het contact had kunnen voorkomen, dan was hij het. Hij wist dat ik er zat, maar ik heb hem geen enkel moment gezien." Ook was hij het niet eens met de lezing van Bagnaia dat een rijder die in de fout gaat, daarna op moet passen voor de rijders die hem mogelijk willen passeren. "Ik ben het met hem eens als het gaat om terugkeren van buiten de baan, dus als ik op het groene of juist de uitloopstrook zat. Maar ik zat nog op de baan, dus degene die van achteren komt moet dan opletten."

De lezing van Márquez ging er in ieder geval niet in bij Marco Bezzecchi. De VR46-rijder liet desgevraagd duidelijk weten hoe hij naar het incident keek. "Iedereen die ooit eens motor heeft gereden, weet dat je eerst moet kijken wie eraan komt als je een foutje maakt en bijna van de baan gaat. We hebben het pitbord en veel manieren om te achterhalen of iemand je bijhaalt. En als je weet dat iemand dichterbij komt en dan een foutje maakt, moet je achterom kijken", oordeelde Bezzecchi. "Het is ook duidelijk dat het onmogelijk is dat Álex hem niet gezien toen Pecco hem inhaalde voor de rechterbocht. Of hij is blind, of hij wilde het niet zien."

Motorsport.com heeft vernomen dat Bagnaia en Márquez enkele uren na afloop van de Grand Prix van Aragón onder vier ogen met elkaar hebben gesproken in een van de trucks van Ducati om de kou uit de lucht te nemen. Kort daarvoor hadden ze allebei al met Gigi Dall'Igna, de algemeen directeur van Ducati Corse, gesproken. De stewards bogen zich na de race ook over het incident. Na afzonderlijk met beide rijders te praten concludeerden ze dat het een race-incident betrof. "Tijdens het verhoor legden beide rijders uit dat het gripniveau buiten de racelijn lastig was. In de ogen van de stewards was dit een factor die verschil maakte in de mate dat de rijders konden kiezen om contact te voorkomen", las de verklaring van de stewards. "Daarom is bepaald dat geen van beide rijders hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor het incident."