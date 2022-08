Bagnaia kreeg advies van Rossi en Stoner over Silverstone

Francesco Bagnaia stond vrijdag na de trainingen op de elfde plaats, verbeterde zich zaterdagochtend naar de zevende stek voordat hij zich als vijfde kwalificeerde voor de race. De Italiaan voelde zich maar niet thuis op Silverstone en vroeg mentor Valentino Rossi en voormalig Ducati-wereldkampioen Casey Stoner om advies. Beide rijders wonnen in het verleden een race op Silverstone. Bagnaia volgde zondag hun voorbeeld nadat hij Maverick Viñales in het laatste deel van de race achter zich kon houden.

“Ik heb dit weekend veel met Valentino gesproken”, zegt Bagnaia. “Hij heeft me geholpen om het brede plaatje beter te begrijpen, ik zat in de problemen dit weekend. Het is vanuit zijn oogpunt niet makkelijk om te begrijpen, hij zit ook maar naar de televisie te kijken. Maar hij heeft me geholpen met de banden, geholpen om de temperatuur beter onder controle te houden. Dat heeft me erg geholpen. Aan Casey heb ik gevraagd wat hij in het verleden deed om hier competitief te zijn. Deze ochtend stuurde hij me een bericht en ik heb geprobeerd te doen zoals hij het in het verleden deed. Dat ging goed, zelfs al rijden we met andere banden. Ik ben in elk geval heel blij dat ik deze mensen om advies kan vragen.”

Gevraagd naar het advies van Stoner, zegt Bagnaia: “Hij kon altijd heel goed tractie vinden bij het uitgaan van de bochten. Het was zijn suggestie daarop te concentreren. Ik heb geprobeerd te wachten om op het gas te gaan, dat was iets beter. Het probleem is dat ik dat de laatste vijf of zes ronden deed en toen was de grip al weg. Toen heb ik gewoon mijn eigen stijl gebruikt omdat de achterband al weg was. Ik heb erg gepusht in de remzones om de motor te stoppen. De achterband was al naar de vaantjes.”

Bagnaia staat nu derde in het kampioenschap met 131 punten. Hij heeft zijn achterstand op WK-leider Fabio Quartararo verkleind tot slechts 49 punten. Ondanks dat Bagnaia het per race bekijkt, deed hij zondag goede zaken om zijn kampioenschap weer op de rit te krijgen. “Ik heb veel punten gepakt, maar ik wil nog niet aan het kampioenschap denken. We gaan naar Oostenrijk en daar ben ik ook competitief. Ik denk dat we daaraan moeten denken. Het was in ieder geval belangrijk om voordeel te halen uit de long lap van Fabio. Ik denk dat hij zeer competitief was en dat hij anders weg had kunnen rijden. Mijn doel is altijd om competitief te zijn en te winnen, ik moet zeggen dat ik de vorige keer geluk had omdat Fabio een fout maakte. Nu had hij een straf. In normale omstandigheden zou Fabio voor me gezeten hebben, denk ik.”