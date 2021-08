Bagnaia: Aangepaste werkwijze gaat ons dit jaar MotoGP-zege brengen

Francesco Bagnaia scoorde in drie van de eerste vier races van dit seizoen een podium, maar stond daarna tot de Grand Prix van Oostenrijk droog. Op de Red Bull Ring reed de coureur uit Turijn lange tijd aan kop om na een spectaculair slot uiteindelijk op de tweede plaats achter Brad Binder te eindigen. Bagnaia baalde enigszins van het feit dat hij de overwinning was misgelopen, maar vond de terugkeer naar het podium wel een mooie opsteker. Hoewel de Ducati-man niet vertelde wat er precies aan de werkwijze veranderd was, liet hij weten zich wel een stuk beter te voelen bij de andere manier van werken.

“We hebben de laatste twee weekenden hard gewerkt en onszelf echt naar een nieuw niveau kunnen tillen”, aldus Bagnaia. “Daar ben ik blij mee. We hebben een goed resultaat behaald, ondanks dat het niet makkelijk was. Al bij de start regende het een beetje en dat maakte het moeilijk. In zo’n situatie moet je de juiste inschattingen maken. Ik probeerde elke ronde iets meer te pushen en zo een ritme op te bouwen. Toen het echt begon te regenen was het lastig om voorin te blijven rijden. Ik liet Marc [Marquez] voorbij omdat hij in dit soort situaties heel sterk is. Ik wilde zien wat hij deed. Toen hij naar binnen ging, volgde ik. Maar ook de andere rijders kwamen mee naar binnen en toen vroeg ik me wel een beetje af of het met vijf ronden te gaan wel de juiste beslissing was. Ik bleef pushen en het was in de regen best lastig. In de laatste ronde haalde ik nog een heel aantal rijders in waardoor ik uiteindelijk tweede werd. Ik had geen idee waar ik reed, maar op het grote scherm langs de baan zag ik de uitslag."

De derdejaars MotoGP-coureur wacht nog altijd op zijn eerste overwinning, maar denkt dat zijn nieuwe werkwijze hem het laatste zetje richting de hoogste trede van het podium kan geven. “Dit resultaat, maar ook ons werk van afgelopen weekend als geheel, geeft mij veel vertrouwen voor de komende races. Silverstone is een lastig circuit voor ons. Yamaha en Suzuki maken daar normaal gesproken het verschil. Ik denk dat dit een goede motivatie voor ons is om door te gaan op de ingeslagen weg, en dat we dan vanzelf de kans krijgen om te winnen.”

In het kampioenschap staat Bagnaia nu gedeeld tweede met regerend wereldkampioen Joan Mir. Ze hebben een achterstand van 47 punten op klassementsleider Fabio Quartararo.