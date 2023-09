In India heeft Francesco Bagnaia geen goede zaken gedaan in de jacht op zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Door vanuit tweede positie te crashen in de zondagse race verspeelde hij kostbare punten, die wel bij naaste belager Jorge Martin terechtkwamen. De Pramac Ducati-coureur, die kampte met uitdroging, verkleinde zijn achterstand op Bagnaia tot dertien punten. Drie raceweekenden eerder was de marge nog 62 punten in het voordeel van de regerend wereldkampioen. Na afloop van de race verklaarde Bagnaia dat hij op de limiet moest rijden om de strijd aan te gaan met winnaar Marco Bezzecchi en Martin.

"Ik had veel problemen onder het remmen, maar tot dat moment was het goed. Ik voelde me [met de harde voorband] beter dan op de medium, maar ik zat absoluut op de limiet. En als je op de limiet zit, kan zoiets gebeuren. Het was echter de enige manier om met ze te vechten", oordeelde Bagnaia, die weet dat hij dergelijke fouten niet mag maken in de strijd om de wereldtitel. "Bezzecchi was vandaag onverslaanbaar, maar we zaten bij Jorge. Toen ik hem inhaalde, heb ik mijn snelheid niet verhoogd. Die bleef hetzelfde. Maar toen de achterkant bij het remmen voor bocht 5 terugkwam nadat die gleed, pushte die de voorkant en verloor ik hem. Dat kan gebeuren. Ik ben niet blij, want ik denk dat dit mij niet mag overkomen omdat ik om het wereldkampioenschap vecht. Het is een fout die ik niet mag maken."

Grote kracht in remzone verdwenen in India

Bagnaia maakt normaal gesproken altijd indruk onder het remmen, een onderdeel waarin hij tot de besten behoort in de MotoGP. Ook de Ducati GP23 presteert normaal goed onder het remmen, maar de Italiaan constateerde in India dat dit niet het geval was. "Ik denk ook dat we niet in deze situatie hadden hoeven zitten, want ons sterke punt was altijd het remmen. Op dit moment is het ons zwakke punt, want ik kan de motor niet afremmen, de achterkant beweegt veel en we begrijpen eerlijk gezegd niet waarom dat zo is. Zaterdag hadden we een meeting en het was onmogelijk om de problemen op te lossen voor zondag, maar voor Japan begrijpen we het absoluut beter", concludeert Bagnaia, die er vertrouwen in heeft dat Ducati de problemen kan oplossen. Wel erkent hij ook dat Martin momenteel het momentum aan zijn zijde heeft.

"Mijn gevoel is dat het team het gaat oplossen. Ik maak me geen zorgen, want ik steun het team daarbij volledig. Ik weet dat we een oplossing gaan vinden en dat het remmen weer onze kracht wordt. Het wordt niet eenvoudig", aldus Bagnaia. "Jorge heeft het momentum, maar hij eindigde wel acht seconden achter Bezzecchi. Die was zondag en ook zaterdag te sterk voor hem, maar ook voor ons. Ik wil terugkeren op mijn plek en dat is de eerste. We reden in Oostenrijk in beide races op een ongelofelijke manier vooraan. In Barcelona streden we met Aprilia en lag de tweede Ducati ver achter. Toen we in Misano aankwamen, gebeurde er iets anders en voelde ik me niet zo goed als normaal. Mijn team heeft dus mijn volledige steun en we zullen het probleem oplossen, want normaal geven we nooit op."