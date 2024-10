Foutloze Bagnaia verslaat Martín en wint MotoGP-regenrace Thailand

Veel regen heeft het MotoGP-veld dit jaar nog niet gezien, maar na een vochtige warm-up en een droge Moto3-race begon het hard te regenen in de slotfase van de Moto2-race. Die regen zette door, waardoor de MotoGP getrakteerd werd op een natte Thaise Grand Prix. Alle rijders begonnen zodoende op regenbanden aan de race op Chang International Circuit, waar Francesco Bagnaia vanaf pole-position mocht proberen om iets van zijn achterstand van 22 punten op Jorge Martín te schaven. De Pramac-rijder verzekerde zich zaterdag echter ook van een plekje op de eerste rij voor de race over 26 ronden. Tussen de titelkandidaten in stond Enea Bastianini, die zaterdag de sterkste was in de sprintrace.

De regen maakte nog voor de start al een slachtoffer, want Álex Márquez crashte op weg naar de grid. Hij moest daardoor vanuit de pits aan de formatieronde beginnen en bij de start achteraan de grid aansluiten. De start verliep vervolgens zonder grote problemen, al zag Bagnaia zijn voordeel meteen teniet worden gedaan. Vanaf P3 kwam Martín uitstekend van zijn plek, waardoor hij nog voor de eerste bocht al naar de leiding kwam. Bagnaia moest aansluiten op de tweede plek, voor Marc Márquez, Fabio Quartararo en Pedro Acosta. Laatstgenoemde nam de vierde plek vervolgens even over in de tweede ronde, maar twee bochten later ging de GasGas Tech3-rijder wijd en viel hij terug naar de zevende positie.

Quartararo raakte zijn vierde plek in de vierde ronde alsnog kwijt, nu aan Brad Binder. Enkele bochten later werd de Yamaha-rijder echter onderuit gereden door Franco Morbidelli, waardoor hij kansloos werd voor een goed resultaat. Vlak daarvoor was Marco Bezzecchi de eerste crasher van de race geworden. Vooraan leek Martín de race redelijk onder controle te hebben, totdat hij in de vijfde ronde wijd ging in bocht 3. Zowel Bagnaia als Márquez profiteerde daarvan, waardoor de Pramac-rijder weer terugviel naar de derde positie.

De regenachtige omstandigheden zorgden vervolgens voor meer slachtoffers. Lorenzo Savadori was in de zesde ronde de volgende die onderuit ging, waarna bocht 8 in drie opeenvolgende ronden slachtoffers eiste met Raúl Fernández, Morbidelli en Bastianini. Terwijl laatstgenoemde in de negende ronde zijn motorfiets weer oppakte, werd teamgenoot Bagnaia bij het aanremmen voor de laatste bocht aangevallen door Márquez. De aanval werd echter afgeslagen, waarna de fabrieksrijder van Ducati kortstondig een gaatje sloeg. Aan het einde van de dertiende ronde had Márquez dat gaatje echter weer gedicht en ging meteen weer in de aanval, maar ook nu had Bagnaia een antwoord paraat.

Márquez vergooit podium, Bagnaia blijft foutloos

Een ronde later kwam de strijd tussen Bagnaia en Márquez abrupt ten einde door een crash van de Gresini-rijder in bocht 8. De Spanjaard kon zijn weg wel vervolgen, maar viel terug tot buiten de punten. Martín profiteerde en nam de tweede plek over, al had hij meer dan twee seconden achterstand op titelrivaal Bagnaia. Miller kreeg door de crash van Márquez de derde plek in handen, voor merkgenoten Binder en Acosta. De snelste man in deze fase van de race was echter Fabio di Giannantonio, die in de zeventiende ronde de snelste ronde van de race reed en een seconde sneller was dan de leider. Het tempo van de Italiaan, die na de Thaise GP een schouderoperatie ondergaat, was echter niet voldoende om nog een bedreiging voor de zege te worden.

Di Giannantonio zou wel de aansluiting vinden bij het drietal KTM's voor hem. Acosta zag dat als het moment om Binder met nog vijf ronden te gaan te verschalken voor de vierde positie. De jonge GasGas Tech3-rijder opende vervolgens de jacht op Miller, die hij in de voorlaatste ronde in bocht 7 definitief voorbijging. Ook Di Giannantonio profiteerde van dat gevecht, want hij zette Miller in de laatste ronde opzij - nadat hij twee ronden eerder al langs Binder was gegaan. Dit gebeurde allemaal op zo'n vijf seconden achterstand van Bagnaia, die na 26 lange ronden als eerste over de finish kwam en zijn negende overwinning van het seizoen boekte.

Kampioenschapsleider Martín beperkte de schade door tweede te worden, waardoor hij met zeventien punten voorsprong afreist naar de voorlaatste race in Maleisië. Acosta completeerde het podium, voor Di Giannantonio, Miller en Binder. Maverick Viñales eindigde in niemandsland op een keurige zevende plek, gevolgd door Johann Zarco als beste Honda-rijder en Aleix Espargaró. Álex Márquez kwam vanaf de laatste plaats naar P10, vlak voor broer Marc Márquez. Luca Marini werd twaalfde, met Takaaki Nakagami, Bastianini en Mir op de resterende puntenposities. De enige rijder die de finish haalde zonder punten te scoren, was Quartararo op P16. Zowel Augusto Fernández als Álex Rins viel in de slotfase nog uit door te crashen.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Thailand