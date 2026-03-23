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Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Bekijk hier de beste foto's van de zondag van de MotoGP Grand Prix van Brazilië 2026 op het Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Zarco, Johann - Goiânia - Lekl, Ronny - 22 maart 2026 10-49-39 -_RL10214

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