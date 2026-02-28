Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
MotoGP GP van Thailand

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Bekijk hier de beste foto's van de zaterdag van de MotoGP Grand Prix van Thailand 2026 op het Chang International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Aprilia-motorfiets, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Luca Marini, Honda HRC

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Start van de race

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
