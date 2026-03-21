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MotoGP GP van Brazilië

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Bekijk hier de beste foto's van de zaterdag van de MotoGP Grand Prix van Brazilië 2026 op het Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Luigi Dall'Igna, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Davide Tardozzi, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Luca Marini, Honda HRC

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Alex Márquez, Gresini Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Joan Mir, Honda HRC

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Joan Mir, Honda HRC

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Luca Marini, Honda HRC

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marc Márquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Aprilia in de Parc Ferme

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fans

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marc Márquez, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
Gat in het start-finishrecht

De zaterdag van de MotoGP GP van Brazilië in foto's
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