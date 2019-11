In beeld: 15-voudig wereldkampioen Agostini opent eigen museum

Naast de vele trofeeën en bekers kunnen de fans van ‘Ago’ vele herinneringen ophalen in het museum dat nagenoeg volledig bestaat uit stukken uit de privécollectie van Agostini. Zo staat de titelwinnende MV Agusta er, maar ook de machine waarmee hij in Daytona zegevierde. De opening van het museum in Bergamo werd bijgewoond door enkele bekende figuren uit de MotoGP. Yamaha-teambaas Lin Jarvis was aanwezig, net als Ducati-manager Gigi Dall’Igna.

“Ik heb lang nagedacht of ik een museum wilde waarin ik over mijn carrière vertelde”, sprak Agostini. “Ik wilde voor mezelf een mooie ruimte waar ik m’n trofeeën kon stallen. Hier heb ik van gedroomd, het is een mooie plek om herinnerd te worden aan mijn successen. Hier ligt mijn volledige historie in de sport, alle herinneringen. Van motoren tot pakken, helmen en andere persoonlijke objecten die ik gebruikt heb gedurende m’n carrière. Het is geweldig om te zien hoe alles uitgestald staat.”

Het museum aan huis bij Agostini is slechts beperkt (voor groepen) geopend, maar de collega's van Motorsport.com Italië waren aanwezig bij de opening en hebben onderstaande foto's gemaakt.